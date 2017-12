Emigrarea ilegală spre SUA a scăzut cu două treimi în 10 ani

Emigrarea ilegală spre SUA a scăzut cu două treimi în ultimii zece ani, afirmă un studiu al centrului american de cercetare Pew. În perioada martie 2007 - martie 2009, în medie, 300.000 de imigranţi fără documente au intrat în fiecare an pe teritoriul american, semnificativ mai puţin decât în perioada martie 2000 -martie 2005, când circa 850.000 de persoane intrau ilegal în SUA, anual, conform studiului, care se bazează pe cifre de la recensământ. Consecinţa directă este că numărul imigranţilor fără documente a trecut de la 12 milioane în martie 2007 - perioada de vârf - la 11,1 milioane în martie 2009. În 2000, SUA aveau aproximativ 8,4 milioane de imigranţi ilegali. Conform celor mai recente informaţii, numărul lor a ajuns în prezent la 10,8 milioane. Marea majoritate a acestora vin din America Latină. Cu 60% (6,7 milioane) din totalul imigranţilor ilegali care locuiesc în SUA, Mexicul se clasează pe primul loc. Dar, potrivit studiului Pew, dacă o jumătate de milion de mexicani fără documente soseau în fiecare an, în prima jumătate a deceniului, ei nu depăşeau numărul de 150.000 între martie 2007 şi martie 2009. În plus, numărul imigranţilor ilegali originari din alte ţări latino-americane care merg în SUA a scăzut cu 22% între 2007 şi 2009, subliniază cercetătorii de la Pew.