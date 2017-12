Emil Boc, asasinat pe blog de Mihnea Blidariu!

Liderul îndrăgitei trupe rock Luna Amară, Mihnea Blidariu, reprezintă unul dintre cele mai noi nume apărute în mica „junglă” a blogosferei româneşti. Acesta s-a hotărât să aibă o prezenţă activă pe internet după ce a întâmpinat dificultăţi în publicarea romanului său intitulat „Playlist”. Dacă pe scena muzicală membrii formaţiei sunt renumiţi pentru mesajele lor împotriva politicienilor corupţi, pe internet însă, atitudinea solistului amintit ar trebui să le dea multor vedete ale ştirilor televizate fiori reci pe şira spinării. Ultimele două capitole lansate online pe mihneablidariu.wordpress.com asasinează efectiv „valorile” şi personajele care mişună la nivelele superioare ale societăţii româneşti. Astfel, în nuvela intitulată „killing in the name”, prin intermediul unui personaj cu sânge rece, autorul imaginează o situaţie chiar hilară în care, cu o zi înainte de anunţarea apocalipsei în care Isus urma să vină la... Constanţa, fauna scenei sfârşeşte omorâtă de un timişorean „conştiincios”. Pe lista lungă a celor „executaţi” de asasin se află „VIP”-uri precum Ştefan Bănică Jr., Mitică Dragomir, Adrian Mutu, Florin Salam, „Jiji” Becali, Simona Sensual, Vadim Tudor, „unu” de la Akcent, Emil Boc, Dan Diaconescu, Monica Columbeanu şi chiar un paznic de la TVR. Nici familia prezidenţială nu are în nuvelă o soartă fericită, dar scapă întrucât, la anunţarea apocalipsei, a fugit din ţară.

„De când începuse, în adolescenţă, să înţeleagă felul în care această societate funcţiona, simţise o scârbă imensă pentru politicieni, vedete, fotbalişti, baştani, baroni, judecători şi toţi cei care furau pe rupte şi o duceau în puf. (...) Sfârşitul lumii îi oferise ocazia perfectă de a-şi pune planul în aplicare. În Bucureşti, odată ajuns, se gândi să continue cu oamenii de fotbal. Îl găsi pe Mitică Dragomir în mijlocul unui chef monstruos, cu gagici goale pe mese, beat mort, cu vinul şiroindu-i pe cămaşă, cu maneliştii la picioare, cu bancnote plutind prin toată casa. Automatul îi rezolvă destul de repede pe toţi, deşi a trebuit să-l fugărească pe Mutu până în grădină, unde îi crăpă capul cu o bâtă – automatul se golise şi pistolul se blocase, nu se ştie de ce. Cu această ocazie, muriră şi Mircea Sandu cu fiica sa, Lăcătuş şi vreo cinci fotbalişti cărora nu le mai ţinea minte numele, ca şi Florin Salam şi Adi de la Vâlcea – ăştia, ultimii, chiar îl distraseră, cum încercaseră să-i ofere bani şi lanţuri groase de aur. Evident, nu le folosise la nimic”... este doar o parte din amuzanta fantezie publicată de Mihnea Blidariu. Ultimul său capitol, intitulat „lost song”, continuă scenariul apocaliptic şi coboară liniştea într-un spaţiu geografic dominat de ritmuri de manele într-un mod însă mai puţin agonizant, cu ajutorul unui meteorit.