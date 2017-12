Emil Boc a devenit întruchiparea opulenţei prin utilizarea banilor publici în propriul folos, deşi este tocmai cel care îi îndemna pe toţi românii să strângă cât mai mult cureaua. Într-un calcul întocmit de cotidianul Jurnalul Naţional, referitor la cheltuielile suportate din banul public pentru întreţinere şi activitatea zilnică a premierului, dar şi a personalului din subordinea sa, majoritatea colaboratori detaşaţi de la Cluj, a reieşit că s-au cheltuit nici mai mult, nici mai puţin decât 24 de milioane de euro sau aproape 100 de milioane de lei. Suma fabuloasă nu cuprinde salariile şi indemnizaţiile, ci e vorba doar de costurile la întreţinere, încălzire, iluminat, apa şi canalizarea de la Palatul Victoria, rechizite, transport, internet, telefoane, deplasări etc. Doar abonamentele la tv, radio, telefon şi internet pentru aparatul premierului se ridică la 1,7 milioane de euro, iar protocolul, la nu mai puţin de 1,3 milioane de euro! Cheltuielile de ordinul milioanelor din bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG) sunt redate pe o anexă de pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor. În atare condiţii, Boc devine, de departe, fruntaş în cheltuirea banilor publici, în timp ce milioane de români au fost nevoiţi să suporte reducerile de salariu cu 25%, să li se taie ajutorul social sau, mai rău, să fie daţi afară de la muncă. Premierul are un fond personal de la buget de 120.000 de euro, iar pentru maşini şi transport în 2011 se vor cheltui alţi 1,8 milioane de euro. Încălzirea, iluminatul şi consumul de apă la Palatul Victoria vor depăşi alt milion de euro. Şi pe deplasările interne ale premierului şi ale staff-ului său se vor cheltui alţi 600.000 de euro, iar pentru cele în străinătate, alţi 900.000 de euro. Este cunoscut faptul că premierul şi-a adus de la Cluj o întreagă armată de consilieri, secretare şi şoferi care au primit locuinţe de la RAAPPS. În bugetul SGG, figurează alocaţii pentru locuinţe în valoare de 400.000 de euro. Rechizitele pentru buna funcţionare a aparatului de lucru al premierului în 2011 vor fi în valoare de 600.000 de euro, diurnele de deplasare se apropie de 400.000 de euro, iar mobilierul ajunge la 900.000 de euro. La aceste cheltuieli se adaugă \"materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional\", plus \"alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare\" de 13 milioane de euro.