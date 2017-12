Emil Boc: “Vremea certurilor a trecut”

Premierul Emil Boc a afirmat, luni seara, că atît la nivelul primului-ministru, cît şi la ministere, au fost exercitate “presiuni” pentru a nu fi promovat un proiect care să reglementeze cumulul pensiei cu salarii mari de la stat, precizînd însă că Executivul este hotărît să rezolve această situaţie. El a arătat din nou, într-o emisiune de televiziune, că “ţinta” Guvernului nu sînt actorii sau profesorii pensionari, ci persoanele care încasează venituri de milioane de lei vechi prin cumularea pensiei cu salariul în sistem bugetar: “Sînt foarte multe nedreptăţi în sistemul public, şi de salarizare, şi de pensionare. Cei cu pile au reuşit să îşi pună salarii şi pensii cu mult peste nivelul acceptabil”. Potrivit premierului, Executivul va reglementa sistemul astfel încît pensia să fie calculată conform contribuţiei, iar valoarea muncii să fie reflectată în salariu. De asemenea, Boc a mai arătat că Executivul are nevoie de fonduri cuprinse între cinci şi nouă miliarde euro pentru a acoperi toate cheltuielile aferente acestui an, cu un deficit bugetar orientat spre investiţii. El a amintit, totodată, că pentru plata pensiilor trebuie alocate la acest moment aproximativ 1,1 miliarde euro de la bugetul de stat. În altă ordine de idei, Boc a scos în evidenţă faptul că formarea unei guvernări între PD-L şi PSD nu a fost dorită de toată lumea şi a reprezentat o decizie acceptată cu greu de către persoane din ambele partide, însă a dat asigurări că partidul său va fi un partener corect al social-democraţilor şi că se va concentra asupra priorităţilor. Premierul a arătat că a văzut “în bună parte şi din partea majorităţilor colegilor de la PSD” o dorinţă de a face treabă şi a apreciat că lucrurile pot merge mai departe atît timp cît se lucrează corect: “Sînt conştient că acest parteneriat nu a fost dorit de toată lumea, în PSD decizia s-a luat cu 40 la 17. Pornesc de la prezumţia de bună credinţă şi nu am motive în interiorul Guvernului să mă îndoiesc. În interiorul Guvernului nu am avut nici cea mai mică tensiune pînă în momentul de faţă. Evident, au fost dezbateri, puncte de vedere contradictorii, dar după ce au luat decizia, au mers mai departe. Ne vom respecta şi concentra pe priorităţi”. El a arătat că “modul de a face politică în România trebuie schimbat şi că vremea certurilor a trecut”.