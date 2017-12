Emil Constantinescu, amfitrionul unei conferințe ONU

Fostul președinte al României Emil Constantinescu a participat, la finele săptămânii trecute, la sediul ONU din New York, la conferința „Inauguration of the Parliamentary Initiative Multi Track Council for the SDG's and a Culture of Peace“, organizată de Coaliția Interparlamentară pentru Etică Globală. Fostul șef de stat român a fost președintele acestei conferințe și a susținut discursul de deschidere, intitulat „Inițiativa Levant pentru pace globală, fundament pentru o nouă cultură a păcii“. Participanții la conferință au apreciat rolul României în promovarea educației superioare în domeniul diplomației culturale prin programele de masterat și doctorat organizate în universitățile de la București și Cluj în colaborare cu Academia de Diplomație Culturală din Berlin. Totodată, a fost lăudată inițiativa legislativă a Parlamentului României de creare a unui Institut de Studii Avansate a Culturii și Civilizației Levantului la București, care va funcționa ca un centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință.