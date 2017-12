Emily Blunt a născut o fetiţă

Actriţa Emily Blunt, căsătorită cu John Krasinski din anul 2010, a născut, duminică, o fetiţă, acesta fiind primul copil al cuplului. ”Emily şi cu mine suntem incredibil de fericiţi să anunţăm venirea pe lume a fiicei noastre Hazel! La mulţi ani!”, a scris pe platforma Twitter actorul John Krasinski. Emily Blunt, în vârstă de 30 de ani, l-a cunoscut pe John Krasinski - care are un rol principal în versiunea americană a serialului ”The Office” - în 2008, iar cuplul de actori s-a căsătorit în 2010, în Italia. Recent, actriţa de origine britanică a declarat că îşi doreşte mai mulţi copii. ”Amândoi provenim din familii mari, deci cred că ne dorim aşa ceva”, a spus Emily Blunt.

Emily Blunt s-a remarcat odată cu rolul din drama ”Dragoste de-o vară / My Summer of Love” (2004), apreciat de criticii de specialitate. Actriţa a jucat apoi în ”Diavolul se îmbracă de la Prada” (2006), pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur şi la premiile BAFTA, fiind distribuită ulterior în mai multe producţii americane şi britanice, precum ”Războiul lui Charlie / Charlie Wilson's War” (2007), ”Tânăra Victoria / The Young Victoria” (2009) şi ”Omul-lup / The Wolfman” (2010). Emily Blunt a fost recompensată cu Globul de Aur pentru rolul din lungmetrajul de televiziune ”Fiica lui Gideon / Gideon's Daughter” (2007), produs de BBC.