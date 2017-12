Emily Blunt s-a căsătorit în Italia

Emily Blunt, celebră pentru rolul din filmul ”Diavolul se îmbracă de la Prada” şi John Krasinski, unul dintre starurile serialului de televiziune ”The Office”, s-au căsătorit sâmbătă, în Italia. Ceremonia a fost organizată la Villa D\'este, o reşedinţă de lux de pe malul lacului Como. La ceremonie a fost prezent George Clooney, coleg cu John Krasinski pe afişul lungmetrajului ”Jocuri murdare / Leatherheads” şi iubita acestuia, Elisabeta Canalis. John şi Emily formează un cuplu din noiembrie 2008, iar cererea de căsătorie a fost formulată în august 2009.

Emily Blunt este o actriţă britanică ce s-a remarcat odată cu rolul din drama ”Dragoste de-o vară / My Summer of Love” (2004), apreciat de criticii de specialitate. Emily Blunt a jucat apoi în ”Diavolul se îmbracă de la Prada” (2006), pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur şi la premiile BAFTA, fiind distribuită ulterior în mai multe producţii americane şi britanice, precum ”Războiul lui Charlie / Charlie Wilson\'s War” (2007), ”Tânăra Victoria / The Young Victoria” (2009) şi ”Omul-lup / The Wolfman” (2010). Emily Blunt a fost recompensată cu Globul de Aur pentru rolul din lungmetrajul de televiziune ”Fiica lui Gideon / Gideon\'s Daughter” (2007), produs de BBC.