Eminem are peste 60 de milioane de adepţi pe Facebook

Rapper-ul american Eminem este prima persoană care a depăşit pragul de 60 de milioane de fani pe Facebook, având, până în prezent, 60.104.850 de like-uri la pagina sa de pe reţeaua de socializare. Cea de-a doua cea mai populară persoană pe Facebook este Rihanna, cu care Eminem a colaborat la piesa ”Love The Way You Lie”. Cântăreaţa se bucură de 59.387.643 de like-uri. Eminem rămâne totuşi pe locul al patrulea în topul vedetelor cu cele mai multe vizualizări pe YouTube, ajungând la două miliarde de vizualizări, anul acesta, după Justin Bieber, Rihanna şi Lady Gaga.

Aşa cum ne-a obişnuit în ultima vreme, Eminem este preocupat numai de carieră, fiind complet absent din peisajul monden. Rapper-ul originar din Detroit lucrează la un nou album, primul din 2010, când a lansat ”Recovery”. Eminem a recunoscut că lucrează şi la o continuare la ”Hell The Sequel”, colaborarea sa cu Bad Meets Evil. Acesta a mai lucrat şi la materialul discografic de debut pentru supergrupul hip hop Slaughterhouse, lansat în luna iunie. Eminem a lansat, de-a lungul carierei sale, şapte albume, care s-au vândut în 86,5 milioane de exemplare în toată lumea. După ce şi-a făcut debutul în actorie în 2002, cu rolul din ”8 Mile”, pentru care a fost lăudat de criticii de specialitate, Eminem a preferat să se concentreze asupra carierei sale de muzician.