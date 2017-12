Eminem, curtat pentru cură de slăbire

Rapper-ul american este curtat de compania Slim-Fast, care produce preparate dietetice, pentru a deveni imaginea ei. De cînd s-a retras din lumina reflectoarelor, controversatul cîntăreţ a acumulat ceva kilograme în plus, iar compania americană crede că este candidatul ideal care să vorbească despre produsele sale. Mama rapperului, Debbie Nelson, care are o relaţie foarte rece cu Eminem, a dezvăluit într-o carte că fiul ei a acumulat destule kilograme în plus. „Faţa lui este plină de coşuri şi s-a îngrăşat atît de mult, încît are şi alte probleme de sănătate din cauza kilogramelor”, a scris ea. La începutul acestui an, Eminem a fost spitalizat după ce a suferit mai multe complicaţii la inimă, cauzate de o pneumonie. Pentru a explica exact ce s-a întîmplat cu interpretul de muzică rap, mama lui a folosit o comparaţie. „Este exact ca Elvis, un izolat, cu prea mulţi bani”. Debbie Nelson a mers pînă acolo încît spune că regretă că fiul ei a avut succes. „Uneori îmi doresc să nu fi fost faimos. S-a întîmplat mult prea repede şi a dus la pierderea controlului”.