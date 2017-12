Eminem, încă răsfăţat de fani

Mult-aşteptatul videoclip al piesei „Berzerk” a lui Eminem face ravagii pe internet. În 24 de ore de la lansare, videoclipul a trecut pragul de trei milioane de vizualizări. În acest clip, Eminem are un invitat special, pe celebrul producător Rick Rubin, care a lucrat la noul album al rapperului. Apariţii cu totul speciale mai au şi Kendrick Lamar, Kid Rock şi Slaughterhouse. Prin „Berzerk”, rapperul vrea să reamintească publicului de muzica hip-hop din anii ’80 şi ’90 şi face referire la videoclipul „So What ‘Cha Want” lansat de Beastie Boys, în 1992. Videoclipul incită la exteriorizare, ceea ce de multe ori se traduce prin porniri violente, mesaj cam redundant într-o ţară care chiar are o problemă cu atacurile armate şi violenţa în şcoli. Oricum, cine se va lansa în a critica noul videoclip al lui Eminem îl va ajuta să-l promoveze mai bine, aşa că mulţi se vor autocenzura.

Acesta este cel de-al doilea extras de pe viitorul album al lui Eminem, care va fi lansat pe 5 noiembrie. Printre producătorii care şi-au adus contribuţia la piesele incluse pe „MMLP2“ („The Marshall Mathers LP 2“) se numără Rick Rubin, Dr. Dre şi NO ID. Primul single lansat a fost „Survival”, ales drept coloană sonoră pentru trailerul noului joc de calculator „Call of Duty: Ghosts“. Potrivit DJ-ului Alchemist, vechi colaborator al lui Eminem, noul album explorează noi tendinţe muzicale, ceea ce cu siguranţă va surprinde publicul.

Cel mai recent album lansat de Eminem este „Recovery”, din 2010. Acesta s-a bucurat de succes, fiind desemnat cel mai bine vândut album în întreaga lume, în 2010, cu peste zece milioane de exemplare. În plus, piesa „Love The Way You Lie”, cântată alături de Rihanna, a atins vânzări de peste 10,25 milioane de copii la nivel internaţional, devenind cel mai bine vândut single din cariera lui Eminem.