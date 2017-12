Eminem lucrează la un nou album al trupei D12

Eminem va înregistra trei noi melodii cu formaţia D12, cunoscută şi sub numele Dirty Dozen, pentru primul album din ultimii zece ani pe care trupa îl lansează, potrivit producătorului Mark Bass. Eminem va înregistra trei noi melodii cu formaţia D12. Potrivit ”The Detroit Free Press”, producătorul Mark Bass are în vedere şi un nou album D12 printre proiectele sale viitoare. Cel mai recent album al trupei, intitulat ”D12 World”, a fost lansat în 2004. Grupul este alcătuit din Kuniva, Swifty McVay, Fuzz Scoota şi Eminem, după ce Mr. Porter şi Bizarre au plecat în 2012, iar Bugz şi Proof au murit. Eminem şi-a lansat în acest an şi cel de-al 13-lea album de studio solo, ”The Marshall Mathers LP 2”, care cuprinde, printre altele, single-urile ”Monster”, în duet cu Rihanna, şi ”Rap God”.

Trupa D12 a lansat numeroase hituri, printre care ”Purple Pills” şi ”My Band”, iar membrii grupului au cântat alături de Eminem pe scenele mai multor festivaluri. D12, cunoscută şi sub numele de The Dirty Dozen, este o trupă de hip-hop din Detroit, Michigan (SUA). D12 a avut mai multe albume poziţionate pe primele locuri în topurile de profil din Statele Unite, Marea Britanie şi Australia. D12 a fost formată în 1996 şi a vândut peste 10 milioane de albume în întreaga lume.