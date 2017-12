Eminem nu s-a lăsat de droguri decât după ce era să moară

Rapper-ul american Eminem recunoaşte că nu s-a lăsat de droguri până când nu a ajuns aproape de moarte, în urma unei supradoze luate în 2007. Starul hip-hop a recunoscut că a fost nevoie să ajungă în pragul morţii pentru a putea renunţa la droguri. ”Am luat droguri cât pentru două supradoze în 2007, în apropierea Crăciunului. Aproape că am murit atunci. Dar am reuşit să scap cu viaţă şi apoi mi-am dat seama că luam mult prea multe substanţe şi că nu mai puteam să o duc aşa. M-am speriat singur de câte pastile luam. Toleranţa mea ajunsese atât de mare încât uneori pierdeam numărul pastilelor pe care le luam deodată”, a povestit Eminem.

Starul rap are o fetiţă de 14 ani, Hailie, din relaţia cu fosta sa soţie, Kimberley Scott şi alte două fetiţe adoptate, Alaina, fiica surorii lui Kimberley şi Whitney, fiica lui Kimberley dintr-o relaţia anterioară. Îl mai are în grijă şi pe fratele său vitreg, Nathan. Rapper-ul, în vârstă de 37 de ani, susţine că în cele din urmă şi-a dat seama că doar el era responsabil de situaţia în care se afla şi că a fost foarte greu pentru el să recunoască că avea nevoie de ajutor. ”Felul în care trăiam m-a obosit. Am înţeles până la urmă că era doar vina mea şi nu i-am mai considerat pe alţii responsabili pentru felul în care am ajuns atunci. Cel mai greu lucru pentru mine a fost să recunosc că am probleme şi că am nevoie de ajutor. Nimeni nu vrea să recunoască că are în faţă o problemă care-l depăşeşte”, a declarat Eminem.