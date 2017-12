Eminem o vrea pe Rihanna de iubită

Au lucrat la o piesă, la care au făcut şi videoclip, ”Love the Way You Lie”, dar se pare că Eminem are şi alte planuri cu Rihanna, chiar cel de a ieşi împreună. Bunica rapper-ului, Betty Kresin, crede chiar că tinerii ar face o pereche drăguţă. ”Categoric pot să văd ce ar putea zări orice fată la el, inclusiv Rihanna. Este atât de încântător, a avut mereu acei ochi albaştri adorabili şi frumoşi şi acel zâmbet şarmant şi minunat. Rihanna ar fi o parteneră potrivită pentru Marshall. Dar el trebuie să se bucure de viaţă şi nu să se implice într-o relaţie, în acest moment”, a declarat bunica starului. Dar, deşi Rihanna şi Eminem, pe numele real Marshall Mathers, au păstrat legătura, pentru cântăreaţă, care se întâlneşte cu jucătorul de baseball Matt Kemp, este o relaţie pur platonică.