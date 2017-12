Eminem, plătit cu un milion de dolari pentru o reclamă

Rapper-ul american Eminem va primi un milion de dolari după ce a acceptat să apară într-un spot publicitar pentru brandul Lipton Brisk, realizat sub forma unui videoclip animat, ce va fi difuzat în pauza finalei campionatului de fotbal american Super Bowl. Spotul este conceput sub forma unei poveşti ce prezintă aventurile din viaţa de zi cu zi prin care trece o versiune animată a celebrului rapper.

Eminem nu este singurul muzician care va apărea în reclamele ce vor fi difuzate de posturile TV americane în pauza Super Bowl. Cântăreţul canadian Justin Bieber, rocker-ul Ozzy Osbourne şi soţia sa, Sharon Osbourne, vor apărea şi ei pe micile ecrane nord-americane, într-o reclamă pentru lanţul de magazine Best Buy. De altfel, fotografii care îl prezintă pe Justin Bieber purtând un costum de astronaut cu ocazia filmărilor pentru această reclamă au fost deja postate pe site-ul Digitalnewsreport.com.

Cântăreaţa Christina Aguilera va cânta imnul naţional american înaintea galei Super Bowl, iar grupul The Black Eyed Peas a fost invitat de organizatori să susţină un miniconcert în pauza finalei campionatului de fotbal american. Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită imensei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul spectatorilor americani. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din SUA au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore, precum U2, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Rolling Stones şi Paul McCartney au concertat cu ocazia acestui eveniment în ultimii ani. Finala National Football League din 2011 va avea loc în oraşul american Dallas, pe 6 februarie, între echipele The Pittsburgh Steelers şi Green Bay Packers.