Eminem s-a aflat la un pas de moarte

Are parte de o revenire spectaculoasă şi se bucură de toată atenţia şi admiraţia fanilor săi, aşa că Eminem nu mai conteneşte cu dezvăluirile. Rapper-ul a declarat că s-a aflat la un pas de moarte, în 2007, când, cu o săptămână înainte de Crăciun, a fost internat în stare critică, după ce a luat o supradoză de metadonă. Eminem a spus că nu-şi aduce aminte nimic din acea perioadă. “Nu-mi amintesc nimic din acel decembrie, până la supradoza de metadonă. Tot ce-mi amintesc este că nu reuşeam să mă ridic din pat. M-am ridicat să merg la baie. Stăteam acolo, încercam să mă uşurez şi am căzut. M-am lovit tare de podea!”, a povestit acesta. Eminem a spus că primul lucru pe care a vrut să îl facă a fost să îşi sune copiii, dar a căzut din nou şi nu s-a mai putut ridica. Cântăreţul şi-a pierdut cunoştinţa şi s-a trezit abia în spital. “Primul lucru pe care mi-l amintesc este că încercam să mă mişc şi nu puteam. Parcă eram paralizat, nici nu puteam să vorbesc. Doctorii mi-au spus că am luat echivalentul a patru doze de heroină. Au mai spus că, dacă nu eram ajutat, în două ore muream”, a mai spus Eminem, care a adăugat că în acea perioadă nici măcar nu ştia că era Crăciunul. A adăugat că, atunci când s-a trezit pentru prima dată, a vrut să-şi sune copiii şi să plece acasă la ei. Rapper-ul s-a externat la o săptămână după incident.

Rapper-ul de 37 de ani s-a jurat să nu mai repete isprava de coşmar şi viaţa sa a devenit normală, de-a dreptul banală. Numai că din cauza celebrităţii sale, îşi găseşte foarte greu curajul şi încrederea de a mai avea parte de întâlniri. Eminem a afirmat recent că nu obişnuieşte să iasă în oraş, la o întâlnire romantică, pentru că este prea faimos şi uşor de recunoscut şi în plus îi este foarte greu să mai aibă încredere în oameni. Rapper-ul, pe numele său real Marshall Mathers, care a rămas singur după ce s-a despărţit de soţia sa, Kimberley Scott, şi-ar dori să cunoască alte femei însă îi este greu să socializeze cu acestea, din cauza celebrităţii sale. ”Nu prea pot. O întâlnire normală cu o femeie presupune să o scoţi în oraş, la un restaurant şi la un film. Eu nu pot face acest lucru pentru că lucrurile o iau razna când ies în public. Mi-ar plăcea să încep o nouă relaţie, să cunosc alţi oameni, însă din poziţia mea este foarte greu”, a susţinut starul pentru revista ”The Rolling Stone”. ”Am probleme de încredere. Faţă de femei, faţă de prieteni, faţă de toată lumea. Mereu mă întreb care sunt scopurile lor ascunse. Am rămas cu un mic cerc de prieteni, oameni pe care-i cunosc dintotdeauna”, a mai susţinut acesta.

Eminem a lansat, de-a lungul carierei sale, şase albume, care s-au vândut în 60 de milioane de exemplare în toată lumea. “Recovery”, cel mai recent album de studio al rapper-ului Eminem, a fost lansat în luna iunie.