Rapper-ul american Eminem a anunţat că noul său album, intitulat “Recovery”, va fi lansat pe 21 iunie şi că acest material discografic va fi complet diferit de “Relapse”, precedentul disc. Noul album conţine câteva colaborări ale rapper-ului american cu DJ Khalil, Just Blaze, Jim Jonsin şi Boi-da. Vorbind despre noul său material discografic, Eminem a ţinut să explice motivele care l-au determinat să renunţe la ideea iniţială de a lansa o continuare a albumului “Relapse”. “Plănuisem iniţial să lansez , anul trecut. Dar, pe măsură ce am continuat să înregistrez şi să colaborez cu noi producători, ideea unei continuări a albumului a început să aibă tot mai puţin sens pentru mine şi mi-am dorit să concep un album complet nou. Muzica de pe s-a născut într-un fel complet diferit de cea inclusă pe şi am considerat că merită să aibă propriul ei titlu”, a explicat rapper-ul american.

Eminem a lansat, în prima parte a anului 2009, albumul “Relapse”, acesta fiind primul material al rapper-ului după o pauză de patru ani. Precedentul album al lui Eminem a fost “Curtain Call: The Hits”, lansat în 2005, care s-a vândut în 2,9 milioane de copii în SUA, conform Nielson SoundScan. “Encore”, lansat în 2004, s-a vândut în 5,1 milioane de exemplare. Eminem a realizat, de-a lungul carierei sale, şase albume, care s-au vândut în peste 60 de milioane de exemplare în toată lumea.