Emir Kusturica, preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard la Cannes

Regizorul sârb Emir Kusturica va fi preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard din cadrul selecţiei oficiale a celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc între 11 şi 22 mai. Un număr de 20 de filme caracterizate prin originalitatea propunerii cinematografice şi esteticii lor sunt prezentate, în fiecare an, în cadrul Un Certain Regard, secţiune care găzduieşte cineaşti mai puţin cunoscuţi. Emir Kusturica a primit de două ori premiul Palme d\'Or la Festivalul de la Cannes, pentru ”Tata în călătorie de afaceri” (1985) şi ”Underground” (1995). Juriului secţiunii Un Certain Regard va fi compus din artişti, jurnalişti şi directori de festivaluri. Anul trecut, filmul ”Ha Ha Ha”, regizat de Hong Sang Soo, a câştigat premiul Un Certain Regard.