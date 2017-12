Emir Kusturica va realiza un film despre Pancho Villa

Regizorul a anunţat, în timpul Festivalului de Muzică şi Film Kustendorf din Mokra Gora din Serbia, că pregăteşte un film despre Pancho Villa şi revoluţia mexicană din perioada 1910 - 1911. Festivalul Kunstendorf este organizat de Emir Kusturica pe domeniul său din Drvengrad din Mokra Gora, o localitate situată la 250 de kilometri la sud-vest de Belgrad. Festivalul nu are niciun sponsor, iar accesul publicului este gratuit. Emir Kusturica, de două ori cîştigător al premiului Palme d\'Or la Festivalul de Film de la Cannes, a declarat că acest festival are ca scop să îi facă cunoscuţi pe tinerii regizori. „Festivalul demonstrează că utopia este încă posibilă în zilele noastre”, a afirmat celebrul regizor. Emir Kusturica şi-a prezentat cel mai recent film, „Maradona by Kusturica”, la Festivalul de Film de la Cannes din 2008.

Cîştigătorul celei de-a doua ediţii a Küstendorf Film Festival, dedicat tinerilor regizori, care a avut loc între 8 şi 14 ianuarie, a fost regizorul japonez Kohki Hasei, care a primit trofeul Oul de Aur pentru filmul „Godog”, turnat în Filipine. Oul de Argint a revenit regizoarei germane de origine muntenegreană Nina Vukovic, pentru filmul „La Ballade de Micky”, iar trofeul Oul de Bronz a fost decernat regizorului american de origine coreeană Shih Ting Hung, pentru filmul „Violi”. Un premiu special a fost acordat filmului „Cinq secondes” al regizorului francez Jean-François Rouzé.