Emir Kusturica şi „The No Smoking Orchestra” concertează în România

Celebrul regizor Emir Kusturica şi grupul „The No Smoking Orchestra” vor susţine un spectacol la Sala Palatului din capitală, pe data de 10 decembrie. Show-ul face parte din turneul de promovare „Time of the Gypsies”. Biletele la spectacolul care va avea loc pe 10 decembrie pot fi achiziţionate prin intermediul site-urilor www.ticketpoint.ro şi www.bilete.ro, precum şi din magazinele Diverta din Bucureşti şi din ţară. Preţurile tichetelor sînt de 80, 100, 140 şi 180 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor în sală.

Emir Kusturica a reuşit să transforme valorile tradiţionale autentice în succese comerciale şi a făcut celebră pe mapamond, graţie filmelor sale, muzica de inspiraţie folclorică balcanică cu sonorităţi rock. Kusturica a mai concertat în România, în aceeaşi formulă, alături de „The No Smoking Orchestra”. Înfiinţată de un grup de prieteni, în suburbiile din Sarajevo, componenţa originală a trupei îi includea pe Nenad Janković, Davor Sučić, Zenit Đozić, Mustafa Čengić, Mladen Mitić şi Ognjen Gajić. Formaţia s-a numit, iniţial, „Pseudobluz bend” apoi „Pseudobluz bend Zabranjeno Pušenje”, pentru ca, în final, să renunţe la prima parte şi să rămînă doar „Zabranjeno Pušenje” - „The No Smoking Orchestra”.