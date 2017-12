Emirates dă 56 miliarde de dolari pe 150 de avioane Boeing 777X

Emirates a anunțat, ieri, cea mai mare comandă din istoria aviației, respectiv 150 de avioane Boeing 777X, a căror valoare de catalog se ridică la 56 miliarde de dolari, pentru a reînnoi și extinde cea mai mare flotă din lume, transmite Reuters. Printre aeronavele comandate se află 115 modele 777-9Xs cu 400 de locuri și 35 avioane mai mici 777-8Xs, având opțiunea de a achiziționa încă 50 de aeronave la valoarea totală de 75 miliarde de dolari, au anunțat, miercuri, Boeing și Emirates, cea mai mare companie aeriană din lume după traficul internațional. "Modelul 777X ne va oferi flexibilitate operațională, putând transporta mai mulți pasageri și fiind eficient din punct de vedere al combustibilului", a afirmat președintele Emirates, Tim Clark, adăugând că primul avion va fi livrat în 2020. Emirates, cu sediul în Dubai, operează actuala generație a modelului Boeing 777 și modelul A380 superjumbo al Airbus Group NV. Boeing intenționează să înceapă producerea avioanelor 777X în 2017 și are ca obiectiv livrarea primului astfel de aparat în 2020. Tranzacția vine după ce, luna trecută, constructorul aeronautic european Airbus a primit o lovitură dură în urma anulării unei comenzi pentru 70 de avioane Airbus A350 din partea companiei aeriene Emirates. Într-un scurt comunicat de presă, Airbus a precizat că, după revizuirea necesităților sale, Emirates a decis să renunțe la avioanele Airbus A350 în favoarea avioanelor mai mari A380, din care a comandat deja un număr suplimentar de 50 de unități, cu ocazia salonului aeronautic de la Dubai, din luna noiembrie a anului trecut. În pofida anulării comenzii făcute de Emirates, Airbus și-a exprimat încrederea în programul A350, în condițiile în care are comenzi pentru 750 de exemplare din acest avion long-courrier, care ar urma să intre în serviciu în cursul acestui an. Atât Airbus, cât și Boeing se așteaptă să primească noi comenzi luna aceasta, la Salonul aeronautic de la Farnborough (Londra). Constructorii de avioane primesc, în mod normal, comenzi mari din partea companiilor aeriene și a celor de leasing la evenimente de acest gen. Tom Captain, de la firma de consultanță Deloitte LLP, estimează că producătorii de avioane vor primi comenzi pentru mai mult de 500 de aparate la salonul care va începe în 14 iulie, la Farnborough.