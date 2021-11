Emma Răducanu a obținut la Cluj prima victorie WTA din carieră și prima după titlul de la US Open

Emma Răducanu a obţinut, marţi seara, prima sa victorie după titlul câştigat la US Open și prima victorie din carieră în circuitul WTA, după ce a învins-o cu 4-6, 7-5, 6-1 pe slovena Polona Hercog, în primul tur al turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari şi care e găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca.

Răducanu (18 ani, 23 WTA), a treia favorită a turneului de la Cluj-Napoca, a obținut victoria după două ore şi 27 de minute.

La finalul meciului, sportiva a vorbit în limba română.

"O să încerc să vorbesc cu un pic în română şi, dacă nu pot, voi schimba în engleză. Azi am avut un meci foarte dificil, ea(n.r. - Polona Hercog)a fost foarte tare. Eu nu am jucat foarte bine azi, dar am câştigat. Iar acum simt foarte multă bucurie. Cred că am avut un adversar foarte dificil şi experimentat... Nu cred că am jucat aşa de bine, dar am luptat şi am reuşit să câştig. A fost foarte greu să revin după primul set, pentru că ea are un serviciu foarte bun, iar eu nu am reuşit să returnez aşa de bine azi", a spus jucătoarea britanică.