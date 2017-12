Emma Stone conduce eşalonul actriţelor

În premieră, actriţa americană Emma Stone ocupă primul loc în topul „Forbes” al celor mai profitabili actori de la Hollywood din 2013. Topul celor mai profitabili actori compară salariile primite de vedetele hollywoodiene cu încasările obţinute de filmele în care acestea au jucat roluri principale în 2013.

Potrivit editorilor revistei „Forbes”, 2013 a fost un an al femeilor din acest punct de vedere, întrucât primele patru poziţii din acest top sunt ocupate de actriţe. Emma Stone ocupă prima poziţie în clasament, întrucât filmele în care a jucat în acest an au generat venituri de 80,7 dolari pentru fiecare dolar care i-a fost plătit sub formă de onorarii. Emma Stone a putut fi văzută în acest an în special în filmul „The Amazing Spider-Man”, un lungmetraj care a obţinut încasări de 750 de milioane de dolari pe plan mondial. Mila Kunis ocupă locul al doilea în acest clasament, generând încasări de 68,7 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătită. Mila Kunis s-a remarcat în acest an în blockbusterurile „Ted” şi „Oz the Great and Powerful”. Notorietatea ei a crescut după ce a fost desemnată Cea mai sexy femeie a anului 2013 de o serie de reviste de renume, precum „Esquire” şi „FHM”, dar şi datorită relaţiei cu Ashton Kutcher. Jennifer Lawrence se află pe locul al treilea, cu venituri de 68,6 dolari pentru fiecare dolar pe care l-a primit de la producătorii de la Hollywood. Lăudată în mod constant pentru atitudinea ei pozitivă în calitate de model al tinerelor americane, protagonista francizei „The Hunger Games / Jocurile foametei” a câştigat premiul Oscar în 2013 pentru rolul din „Silver Linings Playbook”, iar interpretarea ei strălucită din „American Hustle” are toate şansele să îi aducă o nouă nominalizare la Oscarul din 2014.

Natalie Portman ocupă locul al patrulea, cu venituri de 31,3 dolari pentru un dolar primit, iar locul al cincilea este ocupat de actorul Dwayne „The Rock” Johnson, care a generat venituri de 31,1 dolari pentru fiecare dolar care i-a fost plătit. Topul 10 al celor mai profitabili actori de la Hollywood este completat de Daniel Craig, cu 25,6 dolari pentru un dolar plătit, Russell Crowe, cu 25,6 dolari, Kristen Stewart, cu 25 dolari, Robert Pattinson, cu 23,5 dolari, şi Taylor Lautner, cu 1,4 dolari. La polul opus, potrivit unui alt top făcut public de „Forbes“ la începutul lunii decembrie, se află Adam Sandler, ale cărui filme obţin profituri de doar 3,4 dolari pentru fiecare dolar plătit actorului american.