Emma Thompson, la premieră cu porcul

Nu este numai una dintre cele mai talentate actriţe britanice din generaţia sa, dar are şi un simţ al umorului deosebit. În plus, cu isteţime, a scos din banalitate premiera celui mai recent film al său, reuşind să apară pe prima pagină a celor mai importante publicaţii din lume. Soluţia a fost pe cât de simplă, pe atât de amuzantă. Emma Thompson a preferat compania unui porc pentru a păşi pe covorul roşu întins pentru premiera londoneză a lungmetrajului ”Nanny McPhee and the Big Bang”. Şi nu este vorba despre unul de jucărie, ci despre unul viu, dolofan şi plin de viaţă. Actriţa a lăsat protocolul şi eleganţa specifică evenimentului la o parte şi s-a bucurat de momentul ei de glorie, alături de partenerul cu patru picioare. Alegerea guiţătorului cu pricina nu a fost întâmplătoare, dar vă lăsăm să o descifraţi vizionând noua producţie.