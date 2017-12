Emma Thompson va avea o stea pe Hollywood Walk of Fame

Actriţa britanică Emma Thompson va avea propria stea pe bulevardul Walk of Fame din Los Angeles. Ceremonia de dezvelire a acestei stele va avea loc pe 6 august. Actorul Hugh Laurie, un fost iubit al actriţei din perioada facultăţii, se va afla printre rudele şi prietenii invitaţi să participe la eveniment. Steaua actriţei britanice, a 2.416-a de pe Bulevardul Celebrităţilor din Hollywood, se va afla pe trotuarul din faţa barului britanic The Pig n\' Whistle. Emma Thompson, în vârstă de 51 de ani, a obţinut premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în 1993, pentru rolul din ”Întoarcere la Howard\'s End” şi Oscarul pentru cel mai bun scenariu, pentru adaptarea cinematografică a romanului ”Raţiune şi simţire” de Jane Austen. Emma Thompson este printre puţinii actori de la Hollywood care au fost nominalizaţi la Oscar pentru un rol principal şi un rol secundar, în acelaşi an - 1994, pentru două producţii diferite. În cazul Emmei Thompson este vorba despre rolul principal din ”Rămăşiţele zilei” şi de rolul secundar din ”În numele tatălui”.