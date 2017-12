Emma Watson, cea mai rentabilă actriţă a deceniului

Actriţa britanică, în vârstă de 19 ani, care interpretează rolul Hermione Granger în seria Harry Potter, este actriţa cea mai rentabilă a deceniului, potrivit Guiness Book of World Records. Următoarele locuri sunt ocupate de partenerul său din seria Harry Potter, Daniel Radcliffe, Angelina Jolie şi Johnny Depp. În ediţia din 2010, Guiness Book of Records acordă o atenţie specială lumii cinematografice din ultimul deceniu. „De la magi şi supereroi la vampiri. A fost un deceniu fantastic pentru Holywood, iar Guiness Book of Records este aici pentru a povesti totul”, a declarat Craig Glenday, editor-şef al publicaţiei.

Potrivit datelor Guiness, protagoniştii seriei Harry Potter sunt actorii cei mai rentabili, cei care aduc cei mai mulţi bani. Emma Watson produce, în medie, 753 de milioane de dolari cu fiecare peliculă la care lucrează. Pe de altă parte, Daniel Radcliffe, care a lucrat la mai multe pelicule, nu doar la cele şase din seria Harry Potter, aduce în medie un profit de 558 de milioane de dolari fiecărui film lansat. Pentru a stabili suma pe care fiecare actor o aduce peliculelor la care lucrează, Guiness a analizat vânzările de bilete. Astfel, cele şase pelicule din seria Harry Potter au produs 5,4 miliarde de dolari la nivel mondial, fiecare câte 900 de milioane de dolari. Clasamentele Guiness stabilesc de asemenea şi cine sunt actorul şi actriţa cu cea mai mare putere de la Hollywood, poziţii ocupate anul acesta de Johnny Depp şi Angelina Jolie. Un alt record inedit inclus de noua ediţie a Guiness este trailerul cel mai descărcat de pe Internet într-o singură zi, cel al peliculei „Star Treck” cu 1,8 milioane de descărcări.