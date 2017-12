Emma Watson se simte sexy

Are 18 ani, un cont de zece milioane de lire sterline în bancă şi este extrem de inteligentă. Emma Watson, interpreta lui Hermione din celebra serie Harry Potter, nu dă semne că celebritatea i s-a urcat la cap. ”Să fim sinceri, am suficienţi bani ca să nu mai trebuiască să muncesc vreodată”, declara vedeta în urmă cu ceva timp. Şi, pe bună dreptate! Însă nici pe departe, adolescenta nu vrea să renunţe la gîndul de a urma o facultate. ”A fost drăguţ pînă să împlinesc 18 ani. Am realizat peste noapte că am devenit o ţintă uşoară. Era o petrecere în oraş, iar trotuarele erau pline de fotografi, încercînd să fure o poză cu mine beată, ceea ce nu se va întîmpla prea curînd. Nu trebuie să beau ca să mă simt bine. Cea mai urîtă parte a fost cînd un fotograf s-a întins pe podea ca să mă fotografieze sub fustă”, a mărturisit vedeta.

Emma Watson nici nu pare impresionată de faptul că tot mai multă lume o găseşte sexy. ”Găsesc tot conceptul de a fi sexy jenant şi confuz. Dacă fac o şedinţă foto, oamenii vor cu disperare să mă schimbe – să mă vopsească blondă, să mă penseze, să-mi facă un tiv. Apoi, sînt hainele. Ştiu că toată lumea vrea o fotografie cu mine în fustă mini. Dar nu sînt eu. Mă simt inconfortabil. Nu ies niciodată în fuste mini. Nu are nimic de-a face cu a proteja imaginea lui Hermione. Nu aş face asta. Personal nu cred că este nici măcar sexy. Ideea mea despre a fi sexy este că mai puţin înseamnă mai mult”, a declarat actriţa.

Emma Watson, copila care nu s-a gîndit niciodată să devină actriţă şi care provine dintr-o familie academică, îşi vede viitorul în lumea universitară. Tînăra este pe cale să încheie studiile liceale la Cambridge, oraş pe care însă nu îl va părăsi pentru că intenţionează să studieze Engleză şi Filosofie. Pînă să se înscrie la facultate, Emma Watson trebuie să promoveze partea a şasea a seriei Harry Potter, în luna iulie şi să termine filmările la ecranizarea celui de-al şaptelea roman “Harry Potter And The Deathly Hallows”, care va fi realizat în două părţi.