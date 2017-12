Emma Watson vrea să renunţe la actorie

Cea care i-a dat viaţă pe marile ecrane personajului Hermione Granger din seria Harry Potter a declarat că nu este sigură că vrea să fie actriţă şi că nu are ce face cu averea de peste zece milioane de euro pe care a adunat-o de pe urma francizei. Emma Watson, în vîrstă de 18 ani, a afirmat că nu a luat niciodată în calcul o carieră în cinematografie pînă nu a primit rolul care a şi consacrat-o. ”Este ciudat, pentru că nu am fost niciodată sigură că ceea ce vreau eu să fac este actoria, spre deosebire de Daniel Radcliffe, alias Harry Potter sau Rupert Grint, alias Ron Weasley. Cred că acest lucru se datorează faptului că aveam 9 ani cînd am primit rolul, fără ca măcar să fi călcat pe la vreun curs de actorie. Numai pentru că mi s-a întîmplat asta nu înseamnă neapărat că este lucrul corect. Nu ştiam că vreau să fiu actriţă, ei m-au găsit pur şi simplu. Aşa că a trebuit să muncesc un pic să aflu că asta vreau să fac, cel puţin pentru moment”, a afirmat tînăra vedetă. ”Vin dintr-o familie cu rădăcini academice şi în domeniul juridic. Noi nu ne uitam la filme. Vreau să zic că habar n-aveam cine sînt Maggie Smith sau Gary Oldman sau alţi oameni din lumea filmului. Aşa că mă autoeduc urmărind mai multe filme şi devenind extrem de pasionată de ele. Dar nici asta nu înseamnă că voi continua să joc în filme”, a continuat Emma Watson.

Actriţa a dezvăluit că nici averea pe care a cîştigat-o de pe urma apariţiilor ei în seria Harry Potter, estimată la zece milioane de euro, nu este importantă pentru ea. ”De ce ar avea nevoie cineva de vîrsta mea de atît de mulţi bani? Trebuie să recunoaştem că nu am neapărată nevoie de ei”, a spus aceasta.