Emoții pentru tricolori la tragerea la sorți

Aflată în prima urnă valorică, naționala de fotbal a României își află sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la TVR 1), adversarii din preliminariile Campionatulului Mondial din 2018, în urma tragerii la sorți care va avea loc la Sankt Petersburg. La eveniment vor fi prezenți selecționerul Anghel Iordănescu și președintele FRF, Răzvan Burleanu. „România, Slovacia, Irlanda de Nord, Bulgaria, Moldova, San Marino ar fi o grupă pe care o consider eu perfectă, dar cu siguranţă nu o să cădem în această grupă şi nu are rost să mai fac calcule. În mod normal, echipa naţională trebuie să se califice şi la Campionatul European din Franţa, dar şi la Campionatul Mondial din Rusia”, a declarat Iordănescu înainte de plecarea la Sankt Petersburg, adăugând că locul 8 ocupat de România în clasamentul FIFA este nemeritat: „Trebuie să fim sinceri. Am văzut că toată lumea a comentat locul 8 pe care echipa noastră îl ocupă. Aş vrea ca lucrurile să fie destul de clare: nu merităm această poziţie. Suntem în această poziţie, dar am depăşit cu mult posibilităţile din fotbalul nostru”. În schimb, Burleanu s-a declarat mult mai optimist. „Mergem la Sankt Petersburg foarte încrezători și ne dorim o grupă pe care s-o putem câştiga, astfel încât să confirmăm locul pe care România îl are în clasamentul FIFA. Acest obiectiv, de calificare la un Campionat Mondial după douăzeci de ani de ani, va fi un eveniment de maximă importanţă la nivel naţional. Este un avantaj foarte mare că suntem în prima urnă valorică, pentru că ne dă posibilitatea de a evita forţele mari ale Europei”, a explicat președintele FRF. La tragerea la sorți vor participa, din postura de asistenți, foști și actuali fotbaliști, printre care se numără Ronaldo, Diego Forlan, Fabio Cannavaro, Samuel Eto'o, Oliver Bierhoff, Alexei Smertin, Alexander Kerjakov, Madjer şi Rinat Dasaev.

52 DE ECHIPE ÎN PRELIMINARII

Cele 52 de reprezentative care vor evolua în preliminarii vor fi împărțite în nouă grupe (7 grupe de câte 6 și două grupe de 5). Echipele de pe locurile 1 se vor califica direct la Cupa Mondială, în timp ce opt dintre selecționatele de pe locurile secunde vor disputa un baraj în dublă manșă. UEFA a solicitat ca Anglia, Franța, Germania, Italia, Spania și Olanda să fie repartizate în grupe de câte şase echipe. Urnele la tragerea la sorți vor fi următoarele: URNA 1 - Germania, Belgia, Olanda, Portugalia, ROMÂNIA, Anglia, Țara Galilor, Spania, Croația; URNA 2 - Slovacia, Austria, Italia, Elveția, Cehia, Franța, Islanda, Danemarca, Bosnia & Herțegovina; URNA 3 - Ucraina, Scoția, Polonia, Ungaria, Suedia, Albania, Irlanda de Nord, Serbia, Grecia; URNA 4 - Turcia, Slovenia, Israel, Irlanda, Norvegia, Bulgaria, Feroe, Muntenegru, Estonia; URNA 5 - Cipru, Letonia, Armenia, Finlanda, Belarus, Macedonia, Azerbaijan, Lituania, Moldova; URNA 6 - Kazahstan, Luxemburg, Liechtenstein, Georgia, Malta, San Marino, Andorra. Preliminariile Campionatului Mondial din 2018, care va avea loc în Rusia, vor începe în septembrie 2016 şi se vor încheia în noiembrie 2017.