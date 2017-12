Emoţii la cântar pentru Bute

Boxerul român Lucian Bute, campionul mondial IBF, şi challengerul său, Jean-Paul Mendy, au trecut cu succes examenul cântarului oficial, desfăşurat vineri, cu o zi înainte de gala “Campion pentru România”, care va avea loc la pavilionul Romexpo din Capitală. Bute a cântărit 76,150 kg, cu doar 50 de grame mai puţin decât limita categoriei super-mijlocie (76,200 kg), în timp ce Mendy s-a încadrat mult mai uşor în categorie, cu 75,300 kg. „Este firesc să am emoţii la cântar. Ultimul kilogram a fost destul de greu de dat jos. Mă bucur că am făcut categoria. Primul adversar a trecut. Am făcut categoria uşor. Doar azi (n.r. - vineri) mi-a fost mai greu. Acum m-am hidratat deja şi voi continua toată ziua să mă rehidratez”, a declarat Bute, care îşi va pune în joc pentru a opta oară centura mondială şi pentru prima oară în România. El este neînvins în carieră, câştigând toate cele 28 de meciuri disputate până acum ca profesionist. Nici adversarul său nu a cunoscut până acum înfrângerea, francezul având în palmares 29 de victorii şi un egal.

Probleme cu cântarul a avut adversarul lui Viorel Simion în meciul pentru titlul internaţional la categoria WBC, filipinezul Jun Talape, care a reuşit să se încadreze în limitele categoriei pană, după ce într-o oră a dat jos cele 200 de grame peste limită. Meciul se va desfăşura pe durata a 12 reprize şi va conta pentru titlul internaţional la categoria WBC. În cazul în care Simion va câştiga, pugilistul român va intra între primii 15 boxeri ai categoriei.

Iată programul galei “Campion pentru România”, programată sâmbătă seară, la Romexpo, cu începere de la ora 20.30 - Categoria supermijlocie, 10 reprize a câte 3 minute: Renan St-Juste (Canada, 22 victorii 2 egaluri, 1 înfrângere, 15 victorii prin KO) - Jaudiel Zepeda (Mexic, 12-4-1, 9 KO); Categoria grea, 6 reprize a câte 3 minute: Bogdan Dinu (România, 5-0-0, 2 KO) - Awadh Mohamed Tamim (Tanzania, 12-2-0, 7 KO); Categoria superuşoară, 10 reprize a câte 3 minute: Pier-Olivier Cote (Canada, 16-0-0, 11 KO) - Juan Jesus Rivera (Mexic, 9 -5-0, 8 KO); Categoria pană, 12 reprize a câte 3 minute: Viorel Simion (România, 13-0-0, 5 KO) - Jun Talape (Filipine, 20-7-1, 8 KO); Categoria supermijlocie, 12 reprize a câte 3 minute: Lucian Bute (România, 28-0-0, 23 prin KO) - Jean-Paul Mendy (Franţa, 29-0-1, 16 prin KO).