Emoţii mari pentru elevi. Când se va desfășura concursul COMPER 2018, Etapa a II-a

A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfășura în anul școlar 2017-2018. Etapa a II-a a concursului Comper 2017 începe vineri, 16 martie, cu examenul la Limba Română. RomaniaTV.net îţi va prezenta subiectele primite de elevi.

Subiectele de concurs vor conţine un număr de 18 întrebări. Continuţul acestor teste va fi structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi progresivă: STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare şi EXCELENŢĂ (2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER-ROMÂNĂ.

Grilele de raspunsuri pentru elevi sunt disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarui mentor, dupa finalizarea inscrierii. Descarcarea acestora se face gratuit, personalizat pentru fiecare elev inscris in concurs, prin accesarea meniului Editia curenta -> Etapa I -> Grile de raspunsuri pentru elevi din sectiunea Limba si literatura romana/ Matematica. Grilele de raspunsuri pot fi imprimate alb-negru.

Pentru Clasa pregatitoare nu exista grila de raspunsuri! Elevii vor rezolva cerintele si vor incercui raspunsurile corecte direct pe fisa de concurs (subiect).

Subiectele vor fi postate pe site-ul www.concursurilecomper.ro, în sectiunea Editia curenta -> Etapa a II-a -> Subiecte si bareme de corectare aferenta disciplinei de concurs.

Dupa concurs, elevilor claselor I-VIII li se va inmana subiectul de concurs, pastrandu-li-se pentru corectare numai grilele de raspunsuri.

Pentru a evita supraaglomerarea site-ului, subiectele vor fi transmise si prin e-mail mentorilor participanti care indeplinesc conditiile inscrierii! In cazul in care primiti newsletter-ul nostru in folderul Spam/ Bulk, mutati-l in Inbox pentru a putea accesa link-urile (bifati Not Spam sau selectati e-mail-ul si apasati butonul Move -> Inbox).

Subiectele nu se transmit la cererea pe Facebook sau prin alte alte canale de comunicare!

La incheierea concursului, mentorul preia grilele de concurs pentru raspunsuri/ fisele elevilor de la clasa pregatitoare si le depune la secretariatul scolii intr-un plic sigilat pe care va inscrie clasa, disciplina de concurs si numele mentorului.

Subiectele pot fi vizualizate si descarcate numai de catre mentorii din scolile care au incheiat Contract de parteneriat cu Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45. Subiectele vor deveni publice, prin afisare pe site-ul concursului, la 3 zile dupa desfasurarea concursului.

Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va afisa rezultatele la avizierul scolii si va inmana fiecarui elev participant grila de raspunsuri, care va constitui parte a portofoliului elevului.