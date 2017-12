Emoţii pentru Alin Artimon

Suspendat nouă etape şi amendat cu 4.500 de lei după eliminarea din meciul cu Dunărea Galaţi, antrenorul principal al Farului, Alin Artimon, aşteaptă cu nerăbdare şedinţa Comisiei de Recurs a Federaţiei Române de Fotbal, programată astăzi. Tehnicianul grupării de pe litoral a înaintat recurs la decizia iniţială a Comisiei de Disciplină, considerând că pedeapsa a fost mult prea drastică.

„Suspendarea de nouă etape este enervant de exagerată, după un şir de întâmplari nefericite pentru noi. Nu am avut nicio reacţie la cei trei oficiali, disputa a fost cu arbitrul de rezervă. Din câte am înţeles, am primit minimum, pentru că am fost încadrat la violenţe. Astfel, că trebuie să se schimbe încadrarea. Să vedem cum va dovedi arbitrul că eu l-am bruscat. Este adevărat că i-am zis ceva de mama lui, dar nu l-am agresat fizic. Sincer să fiu, nici nu mă mai interesează prea mult decizia. Dacă îmi va fi micşorată pedeapsa, va creşte amenda”, a spus Artimon.