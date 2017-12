Emoţii pentru Săgeata Năvodari

Interzisă la promovare de către FRF, Săgeata Năvodari nu renunţă la visul de a accede în Liga I la finalul acestui sezon. Gruparea de pe litoral aşteaptă azi o decizie favorabilă din partea Comisiei de Recurs, ultima cale de atac pe plan intern. „Nu mai vreau să-mi fac speranţe. Nu mai cred nimic până nu este anunţat oficial. Dacă răspunsul va fi negativ, suntem decişi să mergem până la capăt şi să ne adresăm Tribunalului Sportiv de la Lausanne. Vom vedea acolo cine are dreptate. Orice s-ar spune, pe plan sportiv am arătat că merităm să mergem în Liga I”, a spus managerul năvodărenilor, Mihai Terzi. Răspunsul Comisiei de Recurs va veni cu o zi înaintea derby-ului cu liderul Seriei I, Ceahlăul Piatra Neamţ, programat mâine, de la ora 16.30, în etapa a 27-a din Seria I a Ligii a II-a. De altfel, nemţenii au început războiul psihologic prin secundul Radu Lefter. „Practic, se va reanaliza corectitudinea unei decizii deja anunţată şi aplicată. Până vom juca noi la Năvodari, va fi cunoscut răspunsul la ultima cale de apel a celor de la Săgeata, pe plan intern. Chiar dacă gazdele nu vor avea drept de promovare, vor juca la victorie împotriva noastră. Iar pe noi ne motivează în plus asta. Este meciul ambiţiilor”, a declarat oficialul neamţean.