Emoţii şi optimism la deschiderea Galei Tînărului Actor „Hop”

Cea de-a XII-a ediţie a Galei Tînărului Actor „Hop”, manifestare dedicată afirmării tinerilor actori şi găzduită, de zece ani, de oraşul Mangalia, a avut deschiderea oficială, ieri, la Casa de Cultură. Într-o sală arhiplină, din public făcînd parte specialişti, directori de instituţii culturale, turişti şi locuitori ai municipiului Mangalia, directorul artistic al Galei „Hop”, directorul Galei „Hop”, Cornel Todea, a declarat că această manifestare este o întîlnire a tinerilor cu ei înşişi, o competiţie care nu are decît cîştigători. „Despre această ediţie pot să mărturisesc faptul că sînt mai plin de speranţe ca niciodată. Este a zecea ediţie pe care o găduieşte Mangalia şi ţin să fac o reverenţă Primăriei şi casei (n. r. Casa de Cultură a Municipiului Mangalia) în care ne desfăşurăm activitatea, iar ceea ce îmi motivează starea mea de entuziasm este prezenţa, mai mare ca niciodată, a tinerilor veniţi la această întîlnire, care nu este o întîlnire confortabilă, ba dimpotrivă. o întîlnire în care îşi pun în discuţie propriile condiţii. Entuziamsul meu este motivat de participarea a 54 de concurenţi, la prima selecţie, la individual şi 16, la grup. Cei rămaşi sper să delecteze spectatorii veniţi în sală“, a mărturisit directorul artistic al evenimentului, Cornel Todea. Acesta a subliniat că manifestarea are un „părinte\", Uniunea Teatrală din România (UNITER), un „aliat\", Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, o „consecventă parteneră”, Primăria Municipiului Mangalia, căreia i se adaugă Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”.

După prezentarea juriului, alcătuit din coregraful Florin Fieroiu, actriţa Ana Ioana Macaria, actorul Marius Manole, regizorul Vlad Massaci şi actriţa Virginia Mirea, competiţia la secţiunea Individual a fost deschisă de către Alexandra Adina Rădescu, căreia i-au urmat George Remeş, Gabriella Mezei, Mihai Alexandru şi Irina Ivan. Cea de-a doua secţiune a concursului Grup / Spectacol a adus pe scena Casei de Cultură Mangalia spectacolele „Frigul“, de Lars Noren şi „Clişee?!?“, spectacol de pantomimǎ, dans şi film mut, de Barbara Crişan.

Astăzi, în cea de-a doua seară a Galei „Hop”, în faţa publicului şi a juriului vor evolua Alexandru Bogdan, Ana Hegyi, Oana Radu şi Lari Cosmin Giorgescu. Acestora li se alătură şi actorul constănţean Marian Adochiţei. De la ora 20.30, tinerii actori participanţi la secţiunea Spectacol/Grup vor prezenta „Norvegia. Azi“, de Igor Bauersima şi de la ora 21.39, „Merge“, după „Autobahn” de Neil LaBute.

Mîine, în ultima seară a competiţiei, la secţiunea Individual se vor confrunta, de la ora 17.00, Silviu Florin Ruşti, Agnes Benedek, Eliza Ţuţurman, Valentina Zaharia, Ştefan Lupu şi Olimpia Luca. În acest an, spectacolul invitat în afara concursului este „Just Push Play... again” şi va fi prezentat mîine, de la ora 19.30. Prezentînd acest spectacol la ediţia 2008 a Galei, Dragoş Muscalu, Robert Pavicsits, Giorgiana Elena Popan, Matei Rotaru, Bogdan Rădulescu şi Marian Hîncu (clape), au cîştigat premiul publicului. „Pînă acum, an de an, am avut plăcerea ca opţiunea juriului să coincidă cu cea a publicului“, şi-a manifestat încrederea directorul Galei „Hop”, Cornel Todea. Cel mai bun actor - distins cu premiul „Ştefan Iordache” -, cea mai bună actriţă şi cel mai bun spectacol vor fi aflaţi mîine, de la ora 20.30, pe scena Casei de Cultură a Municipiului Mangalia. Tot mîine seară, în cadrul festivităţii de premiere se vor acorda şi premiul special al juriului „Sică Alexandrescu” şi premiul „Maria Filotti“, acordat de Prinţul Şerban Cantacuzino. În afară de concursul propriu-zis, Gala „Hop” aduce la Mangalia şi atelierele de mişcare coordonate de Florin Fieroiu, avînd ca temă „Alteritatea”.