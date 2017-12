Emoțiile, piedică la Evaluare și Bacalaureat? Există antidot!

Dacă unii elevi sunt deja cu gândul la vacanță, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a, începe o perioadă extrem de stresantă și aglomerată pentru că își recapitulează toate informațiile pentru examenele naționale - Evaluarea și Bacalaureatul - care bat la ușă. Pentru a depăși cu bine perioada stresantă, elevii trebuie să aibă nervi tari, determinare și să primească sprijinul moral al familiei. Unii dintre aceștia au apelat în această perioadă la terapie pentru a reuși să își stăpânească emoțiile. Am discutat cu psihoterapeutul lect. dr. Aurelia Moraru de la Departamentul de Psihologie din cadrul Universității ”Andrei Șaguna” din Constanța dacă putem vorbi despre stres la copiii de 13 - 14 ani și despre metodele prin care părinții îi pot ajuta pe elevi să facă față cu brio presiunii examenelor și să obțină rezultatele pe care le merită. ”Deşi tendinţa unor părinţi este aceea de a minimiza stresul copiilor aflaţi la această vârstă, este bine să ne reamintim cum am fost noi în acele perioade, la aceeaşi vârstă. Stresul există şi este necesar ca noi, părinţii, să ştim să gestionăm cu calm această perioadă. Felul în care părinţii pun presiune asupra copiilor pentru performanţă şcolară, dictează o bună parte din reuşita copilului. Este nevoie de o atmosferă plăcută în casă care să îi confere acestuia confortul de care are nevoie în procesul de învăţare; înţelegerea şi empatia sunt cele care ne ajută să ştim când să fim mai drastici cu ei, dar şi când să nu le forţăm limitele”, explică psihoterapeutul.

SPRIJINUL FAMILIEI ESTE ESENȚIAL

Pentru liniștea sufletească a adolescenților dar și pentru sănătatea lor mentală, părinții au un rol foarte important, așa că adulții ar trebui să le explice că indiferent de rezultatele obținute, copiii vor primi în continuare sprijin în demersul lor școlar. ”De asemenea, este de bun simț să ştie atât ei, cât şi părinţii, că rezultatele la examene câteodată nu reflectă toată investiţia - meditaţii, efortul profesorilor și orele petrecute învăţând. Fiind sau devenind conştienţi că examenul nu este de fapt un capăt de lume, ei pot căpăta relaxarea de care au nevoie pentru a da randament maxim la probele la care sunt supuşi, şi de asemenea, pot deveni mai disciplinaţi şi responsabili cu timpul lor şi cu orele pe care le petrec acumulând informaţiile necesare pentru examen”, subliniază specialistul. Când vorbesc despre rezultatele copiilor lor, părinții ar trebui să pună accentul pe performanțele obținute, să amintească mereu despre starea de bine pe care o obțin elevii atunci când au reușite. ”Putem aminti în această discuţie despre satisfacția pe care o obțin atunci când sunt împliniți de performanțele lor, despre modele de succes pe care le aveţi în familie sau pe care v-aţi dori să le aveţi şi despre viitoarele satisfacţii profesionale care vor decurge din studiile pe care le vor urma în viitor”, evidențiază psihoterapeutul Aurelia Moraru.

METODE DE RELAXARE

Pentru a-i ajuta pe copii să ia examenele, părinții fac orice, și pe lângă meditații, unii au apelat și la ajutorul psihologilor pentru a consolida nu doar cunoștințele de limba română, matematică sau istorie, ci și mentalul elevilor. ”Lucrez adesea cu elevii la cabinet pentru creşterea performanţei şcolare şi nu numai. Sunt diferite metode pe care le aplic în cabinet şi au rată de succes foarte mare, deoarece majoritatea vin determinaţi să se elibereze de acel balast emoţional şi de orice emoţie puternică care le-ar putea afecta negativ performanţa. Prin aceste exerciţii, stimulăm mentalul prin anumite scene pozitive în care sunt ghidaţi să vadă cu ochii minţii succesul pe care îl vor avea, şi sentimentul reuşitei pe care îl vor simţi inclusiv la nivel corporal”, explică specialistul. Însă și acasă, elevii pot să aplice tehnici de relaxare similare celor de la cabinet. ”Există metode de relaxare pentru această perioadă atât pentru elevi, cât și pentru părinți. Rareori putem discuta doar despre un copil, fără să avem în vedere familia din care provine şi impactul comportamentului părinţilor.

Spre exemplu performanţă şcolară a elevului vă pot spune că mereu va fi în strânsă legătură cu armonia sau dizarmonia familiei. Aşadar, fluctuaţiile performanţei şcolare reflectă şi înţelegerea cu părinţii”, a concluzionat psihoterapeutul Aurelia Moraru.