Directorul Direcției Județene de Statistică Constanța, Enache Bușu, a ieșit la pensie la începutul lunii, după 40 de ani de muncă și șapte ani la conducerea instituției. Pasionat încă de mic de matematică, Bușu a declarat că și la pensie va continua să facă ceea ce îi place cel mai mult. ”Hobbyul în viața mea a fost matemarica. De aceea, m-am gândit ca după ce mă voi odihni o perioadă de timp să realizez o culegere de probleme de matematică în care să îmbin atât teoria, cât și aplicații. Sper să le fie de folos această culegere nepoților mei, dar și elevilor. De altfel, matematica mi-a folosit foarte mult la Direcția de Statistică și am făcut lucruri frumoase acolo”, a spus Bușu. El a precizat că întrucât pensia nu va fi foarte mare deoarece toată viața a lucrat ca și bugetar, fostul director al Direcției Județene de Statistică Constanța ne-a dezvăluit că, începând cu 1 septembrie, intenționează să se angajeze la o altă instituție, însă pe bază de contract. ”Sunt încă tânăr, am doar 65 de ani neîmpliniți. Încă mai pot munci”, a spus Bușu. Absolvent al Facultății de Construcţii şi al Facultății de Matematică, Bușu a lucrat 20 de ani în învățământ, unde a predat atât cursuri de specialitate, cât și matematica, la Liceul Energetic și Liceul Industrial de Căi Ferate. La Direcția Județeană de Statistică, Bușu a fost director în perioada 2007 - 2014. În locul lui a fost numită Monica Constantin care va asigura interimatul instituției până la organizarea concursului de către Institutul Național de Statistică. Până la numirea ca director general interimar, Monica Constantin a ocupat funcţia de şef Serviciu IT în cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa. ”Lucrez de 20 de ani în această instituție, de când am terminat facultatea. De-a lungul timpului, am trecut prin toate funcțiile de la debuntant până la șef serviciu și acum director interimar. Pe această perioadă de interminat, de șase luni, voi avea grijă ca instituția să funcționeze la fel de bine ca și până acum”, a spus Constantin. Întrebată dacă va participa la concurs, directorul interimar a declarat ”încă nu sunt decisă, eu îmi fac treaba așa cum mi-am făcut-o și înainte”. Constantin este absolventă a Facultății de Matematică a Universității București.