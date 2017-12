Enache, Budescu și Găman ar putea pleca de la Astra

Fundaşul croat Filip Mrzljak, în vârstă de 21 de ani, va fi achiziţionat de Astra Giurgiu, grupare de la care ar putea pleca în această iarnă Gabriel Enache, Constantin Budescu sau Valerică Găman, a declarat preşedintele clubului giurgiuvean, Narcis Răducan.

„Suntem aproape de a semna cu un jucător foarte interesant din Croaţia, căpitanul echipei naţionale Under 20, acum component al reprezentativei Under 21, Filip Mrzljak. Joacă fundaş central. Un jucător foarte bun, împrumutat de Dinamo Zagreb la Lokomotiva. El poate juca şi fundaş dreapta, şi mijlocaş la închidere, dar cea mai bună poziţie este fundaş central. El a făcut astăzi vizita medicală şi, dacă rezultatele sunt bune, vom face şi anunţul oficial”, a declarat Narcis Răducan, la Dolce Sport. Însă, pentru a echilibra bugetul, Astra va vinde unul sau doi jucători, conducerea clubului sperând să obţină astfel suma de două milioane de euro.

„Vom vinde unul sau doi jucători. Oricum îi vindeam. Proiectul meu, când am venit la Astra, era de a obţine un target de două milioane de euro din vânzarea de jucători. Este o ţintă normală pentru orice club din Europa. Este o sumă uşor de atins şi absolut necesară în completarea bugetului. Măţel nu va fi vândut, pentru că el intră la o sumă destul de mică, nu va depăşi 250.000 de euro. Sunt mai mulţi jucători atractivi, avem contacte şi discuţii avansate legate de Enache, Budescu, Găman. Bineînţeles că nu le vom da drumul la toţi”, a adăugat Narcis Răducan, care a estimat la 1,4 milioane de euro datoriile pe care le are Astra, cea mai mare parte către bugetul statului, la care se adaugă penalitatea de 100.000 de euro primită de la UEFA din cauza neachitării acestora. Însă gruparea din Giurgiu are de primit, potrivit oficialului, peste două milioane de euro de la forul european. Astra va plăti datoriile, apoi UEFA va debloca primele pentru participarea în Liga Europa.

UEFA a anunţat, luni, că echipele CFR Cluj şi Astra Giurgiu vor fi excluse din Cupele Europene în următoarele trei sezoane, dacă nu achită până la data de 31 ianuarie 2015 datoriile către alte grupări, angajaţi şi autorităţi. Gruparea ardeleană a primit şi o amendă de 150.000 de euro, în timp ce Astra Giurgiu a fost sancţionată cu 100.000 de euro.