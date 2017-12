Endeavour s-a conectat la Staţia Spaţială Internaţională

Naveta spaţială americană Endeavour s-a conectat, aşa cum era prevăzut, miercuri, la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), au anunţat reprezentanţii NASA. Conectarea a fost confirmată la ora 5.06 GMT, la o altitudine de 362 de kilometri deasupra Oceanului Atlantic, la vest de coastele Portugaliei.

Naveta Endeavour a fost lansată din Florida, luni, în zori, cu şase astronauţi la bord, pentru o misiune de 13 zile, ce are ca scop livrarea şi instalarea modulelor spaţiale Tranquility şi Cupola, ultimele două părţi componente majore ale ISS. Manevrele de apropiere a navetei de ISS sunt foarte delicate, deoarece vehiculul spaţial avansează cu o viteză de peste 28.000 de kilometri/oră. Trei ieşiri pe orbită, cu o durată de şase ore şi treizeci de minute fiecare, realizate de echipe de câte doi astronauţi de pe Endeavour, sunt prevăzute pentru această misiune spaţială, pentru instalarea celor două module. După ce acestea vor fi montate, construcţia ISS va fi practic finalizată. Prima ieşire pe orbită este prevăzută pentru vineri. Modulul Tranquility, construit de grupul european Thales Alenia Space în uzina sa din Torino (Italia), este cel mai mare element al ISS şi conţine cel mai sofisticat sistem de susţinere a vieţii care a fost vreodată trimis în spaţiu. El are sarcina de a recicla apa folosită şi de a produce oxigen pentru echipaj. Tranquility conţine şi un sistem de controlare a atmosferei şi un compartiment-toaletă pentru echipaj, dar şi un sistem de conectare la celelalte compartimente locuibile şi vehicule pentru transportul astronauţilor sau al echipamentelor. Vor mai fi conectate la staţie modulul Cupola şi staţia lui de lucrări robotizate, de unde vor fi controlate lucrările de asamblare şi întreţinere ale avanpostului orbital. Cupola, care are formă de dom, cu şase ferestre pe părţi şi o fereastră centrală, va oferi o perspectivă inedită a Pământului de pe ISS.

După misiunea Endeavour, NASA va mai avea la dispoziţie doar patru zboruri înainte de retragerea din circulaţie a flotei sale spaţiale, eveniment prevăzut pentru septembrie 2010, care marchează sfârşitul acestui program spaţial şi, totodată, data la care asamblarea ISS va fi finalizată.