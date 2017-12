ENEL - Întreruperi

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi reţelelor electrice, precum şi a posturilor de transformare, Enel Distribuţie Dobrogea, Zona MTJT Constanţa, anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după următorul program:

Marţi, 16 februarie, în intervalul 08:00 - 16:00, în Palazu Mare, Spital Psihiatrie, str. Sentinelei, Alexandru Sahia, Poştă, Romtelecom; în Cumpăna, str.: Alimănişteanu, Al. cel Bun, Mircea cel Bătrân, Decebal, Burebista, Cauciucului. În localitatea Constanţa, întreruperea durează două ore, în intervalul 8.00 - 16.00, zona Obor, str. Theodor Burada între str. IL Caragiale şi bd. I.C. Brătianu, str. Bucureşti între str. Theodor Burada şi str. Ardealului, str. Agricultori, str. Ion Corvin, str. Bărăganului între Theodor Burada şi Labirint, Şcoala nr. 34. În Mangalia, în intervalul 08.00 - 16.00, bl. 21, sc. B, bl. 21, sc. C, bl. F, sc. A, B, C, bl. C1, sc. A, B, C, bl. C2, sc. A, B, C, bl. C3, Sc A, B, C, BCR, Farmacia 47, Şc. Gen. nr. 5, Trezoreria Mangalia str. Dr. Motoş, Mihai Eminescu, Vasile Pârvan, Vasile Alecsandri, Ţepeş Vodă, Libertăţii. În Năvodari, în intervalul 08.00 - 18.00, zona Mamaia Sat - str. M5, M6, M8, M9, C1, C2, C3. Localitatea Valea Dacilor, în intervalul 08.00 - 17.00, str.: Principală, Ciocârliei, Siminoc, Dreptăţii, Dobrogei, Democraţiei, Revoluţiei, Daciei, Ionus Emre, Gării, Releu Orange Valea Dacilor, localitatea Ion Corvin, Releu Ion Corvin şi localitatea Viile.

Miercuri, 17 februarie, în intervalul 8.00 - 16.00, în Palazu Mare şi în Constanţa - zona Tăbăcărie, str.: Pescăruş, Muncel, Războieni între bd. Mamaia şi str. Unirii, str. Unirii între Ion Raţiu şi Dorobanţi, zona Tomis IV, blocurile: LP2, T1, T3, S3, S4; în Mangalia, bl. OS4, sc. A şi sc. B. În Năvodari, în intervalul 08:00 - 18:00, str.: Ceferistului, Egretei, Bujorului, Constanţei, Garofiţei, Stadionului, Teiului, zona 5 Dara, Daliei. În localitatea Valea Dacilor, în intervalul 08.00 - 17.00, str.: Principală, Ciocârliei, Siminoc, Dreptăţii, Dobrogei, Democraţiei, Revoluţiei, Daciei, Ionus Emre, Gării, Releu Orange Valea Dacilor, localitatea Ion Corvin, Releu Ion Corvin, localitatea Viile.