Enel a trebuit să se convingă de nevoia de electricitate

15:07:57 / 08 Ianuarie 2016

Primaria

Ce sa mai spui de primarie? Concesionez teren pentru constructii case dar utilitatile ma mai gindesc daca le meritati ,poate in mileniul urmator,ca doar nu e graba. In orice parte din lumea asta se stie ca prima de dare in folosinta un teren este datoria primarie de a aduce toate utilitatile necesare.La noi nu e invers, eheee vi le aduc o data la 5 ani asa sunt sigur ca voi ma ve- ti alege pntru alti 5 sau 4 ani ca prima.Si uite asa IMI bat joc de voi pentru ca sunt musculos,muschi ca ai mei mai RAR.Un an Nou fericit si.... Nu uitati sa ma votati,ca poate,poate rezolvam si cu lumina asta, eheee vedeti cum sunt smecher si va tin in pumn.Sic!