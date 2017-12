ENEL, acuzată că a umflat facturile de curent

09:06:59 / 07 Iunie 2014

ilegalitati una peste alta

De la cei mai mici la cei mai mari escroci, toti stiu ca in Romania nu se respecta nici o lege si ca poti sa faci ce vrei daca ungi unde trebuie. Factura Enel este ilegala de la un cap la altul. Ce este aia taxa de rezervare? De ce sa plateasca consumatorul final taxa verde si nu investitorul care face profit? De ce platim taxa radio TV in factura de energie? Se ajunge sa platim dublu decat ar trebui dar Guvernul in frunte cu Ponta inchide ochii!