Enel Dobrogea. Întreruperi programate în data de 21 decembrie 2020 in Constanța și Valu Traian

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Enel Dobrogea. Întreruperi programate în data de 21 decembrie 2020 in Constanța și Valu Traian

Social 20 Decembrie 2020 / 19:35 470 accesări

Zone afectate :

  • SC DEZMEMBRARI AUTO SRL - DN3, PARCELA A839/30
  • HALA SERVICE VOLVO ROMANIA SRL - DN3
  • SN RADIOCOMUNICATII SA - RADIORELEU VALU TRAIAN
  • CARTIER "FERMA CRETOIU" VALU TRAIAN
  • DEPOZIT SC DAKO DISTRIBUTION SRL - INCINTA FERMA IAS 6 MARTIE, FERMA ZOOTEHNICA SC ECLISSIS INTERMED SRL - IAS 6 MARTIE
  • HALA UTILAJE AGRICOLE SC NARCISA N SRL - PARCELA A100/5, LOT 21-22-23
  • GARA CFR VALU TRAIAN
  • STATIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLA VALU TRAIAN - CALEA DOBROGEI
  • FERMA "OCTOMBRIE ROSU"; SCOALA DE SOFERI VALU TRAIAN
  • RESTAURANT "FOREST M" - POPAS PADURE VALU TRAIAN - CALEA DOBROGEI NR. 456

Tip întrerupere : ÎNTRERUPERE TOTALĂ.
Perioada :08:00 - 16:00

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