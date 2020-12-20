Enel Dobrogea. Întreruperi programate în data de 21 decembrie 2020 in Constanța și Valu Traian

18:55
Zone afectate :
- SC DEZMEMBRARI AUTO SRL - DN3, PARCELA A839/30
- HALA SERVICE VOLVO ROMANIA SRL - DN3
- SN RADIOCOMUNICATII SA - RADIORELEU VALU TRAIAN
- CARTIER "FERMA CRETOIU" VALU TRAIAN
- DEPOZIT SC DAKO DISTRIBUTION SRL - INCINTA FERMA IAS 6 MARTIE, FERMA ZOOTEHNICA SC ECLISSIS INTERMED SRL - IAS 6 MARTIE
- HALA UTILAJE AGRICOLE SC NARCISA N SRL - PARCELA A100/5, LOT 21-22-23
- GARA CFR VALU TRAIAN
- STATIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLA VALU TRAIAN - CALEA DOBROGEI
- FERMA "OCTOMBRIE ROSU"; SCOALA DE SOFERI VALU TRAIAN
- RESTAURANT "FOREST M" - POPAS PADURE VALU TRAIAN - CALEA DOBROGEI NR. 456
Tip întrerupere : ÎNTRERUPERE TOTALĂ.
Perioada :08:00 - 16:00