Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 3 MAI 2023, în Constanța

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Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 3 MAI 2023, în Constanța

Administrație 02 Mai 2023 / 19:01 982 accesări

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.

Astfel, zonele afectate sunt:

intervalul: 8:30 - 16:30, INTRERUPERE TOTALA

  • BLOC SM1 SCARILE A+B SOSEAUA MANGALIEI NR 57;
  • STADIONUL "PORTUL"- BDUL 1 MAI;
  • BLOCURILE MG9 , MG10 , MG11-SOS MANGALIEI;
  • STRADA DOCTOR MARCOVICI,
  • STRADA ALBASTRA,
  • CABINET CMI-DOCTOR GONT MIRELA - CAMELIA - BDUL 1 MAI NR 42;
  • SC NAVTRON SRL-STR. DOCTOR MARCOVICI NR 7;
  • SOSEAUA MANGALIEI (INTRE GARA CFR SI STRADA DOCTOR MARCOVICI) INTRE NR 1 SI 56 ;
  • BLOC "CUPA INTERNATIONAL SRL"-SOS. MANGALIEI NR 11;
  • LICEUL TEHNOLOGIC "C.A. ROSSETI"- BDUL 1 MAI NR 44;
  • LICEUL MILITAR CONSTANTA SI "SCOALA BRANCOVENEASCA"- BDUL 1 MAI NR 44 ,
  • GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.22- STR SCOLII NR 1;
  • SOCIETATI COMERCIALE (FAST FOOD SI PATISERII) - CAP LINIE RATC GARA; CHIOSC ZIARE (VAPOR)

intervalul: 8:30 - 16:30, INTRERUPERE TOTALA

  • POLICLINICA "IOWEMED"(ARMONIA MED) B-DUL I. C. BRATIANU NR. 2-4;
  • MAGAZIN CONSTRUCTII "MONDO TEHNICUS" - STR THEODOR BURADA NR. 34;
  • RESTAURANT "DEUS"- STRADA THEODOR BURADA NR. 39,
  • COFETARIA CRIZANTEMA - STRADA CIBINULUI NR. 8 BIS;
  • SCOALA "WILHELM MOLDOVAN" - STRADA CIBINULUI NR 10,
  • RESTAURANT "ARINEL DESIGN" - STRADA CIBINULUI NR. 6;
  • SERVICII FUNERARE "CASA ALBASTRA" - STRADA LABIRINT NR. 51;
  • SC EDIL URBAN -STRADA CIBINULUI NR. 16;
  • SC CLARES SRL - STRADA CIBINULUI NR. 19;
  • STRADA OBORULUI,
  • STRADA THEODOR BURADA,
  • STRADA INDUSTRIEI MICI,
  • STRADA LABIRINT,
  • STRADA EGALITATII,
  • STRADA BARAGANULUI (PARTIAL),
  • STRADA CIBINULUI,
  • PRO-SMART SHOWROOM - STR LABIRINT NR 39,
  • PIATRA DESIGN CONSTANTA - STR LABIRINT NR 43,
  • SEDIUL "B & M CO LTD SRL" - STR LABIRINT NR 49,
  • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44 - STR LABIRINT NR 52,
  • GRADINITA "TARAMUL BASMELOR-KINDERGARDEN"- STRADA THEODOR BURADA NR. 25,
  • I.F.N. GARANT GRUP CREDITE S.R.L. - B-DUL I.C. BRATIANU NR. 6,
  • CENTRUL DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE A.M.R. - B-DUL I.C. BRATIANU NR. 14,
  • COLEGIUL FARMACISTILOR CONSTANTA - B-DUL I.C. BRATIANU NR. 18
  • B-DUL I.C. BRATIANU, PARTIAL INTRE NR. 4 SI 26 (RESPECTIV TRONSONUL DELIMITAT DE KAUFLAND SI SPALATORIA TROMPY).

Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, moderni​zare​ sau de mentenanță pe care le desfășurăm în zonele în care avem grijă de rețeaua electrică.

Regretăm neplăcerile resimțite de clienți în cazurile în care aceste lucrări, efectuate pentru a preveni eventuale probleme în alimentare, perturbă temporar activitățile acestora. Colaborăm cu autoritățile locale, dar și cu alte utilități, pentru a minimiza impactul, se arată pe site-ul E - Distribuţie.

Taguri articol
E-Distribuție Dobrogeaîntrerupere curent electric
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