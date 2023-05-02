Enel Dobrogea. Întreruperi programate MIERCURI, 3 MAI 2023, în Constanța

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.
Astfel, zonele afectate sunt:
intervalul: 8:30 - 16:30, INTRERUPERE TOTALA
- BLOC SM1 SCARILE A+B SOSEAUA MANGALIEI NR 57;
- STADIONUL "PORTUL"- BDUL 1 MAI;
- BLOCURILE MG9 , MG10 , MG11-SOS MANGALIEI;
- STRADA DOCTOR MARCOVICI,
- STRADA ALBASTRA,
- CABINET CMI-DOCTOR GONT MIRELA - CAMELIA - BDUL 1 MAI NR 42;
- SC NAVTRON SRL-STR. DOCTOR MARCOVICI NR 7;
- SOSEAUA MANGALIEI (INTRE GARA CFR SI STRADA DOCTOR MARCOVICI) INTRE NR 1 SI 56 ;
- BLOC "CUPA INTERNATIONAL SRL"-SOS. MANGALIEI NR 11;
- LICEUL TEHNOLOGIC "C.A. ROSSETI"- BDUL 1 MAI NR 44;
- LICEUL MILITAR CONSTANTA SI "SCOALA BRANCOVENEASCA"- BDUL 1 MAI NR 44 ,
- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.22- STR SCOLII NR 1;
- SOCIETATI COMERCIALE (FAST FOOD SI PATISERII) - CAP LINIE RATC GARA; CHIOSC ZIARE (VAPOR)
intervalul: 8:30 - 16:30, INTRERUPERE TOTALA
- POLICLINICA "IOWEMED"(ARMONIA MED) B-DUL I. C. BRATIANU NR. 2-4;
- MAGAZIN CONSTRUCTII "MONDO TEHNICUS" - STR THEODOR BURADA NR. 34;
- RESTAURANT "DEUS"- STRADA THEODOR BURADA NR. 39,
- COFETARIA CRIZANTEMA - STRADA CIBINULUI NR. 8 BIS;
- SCOALA "WILHELM MOLDOVAN" - STRADA CIBINULUI NR 10,
- RESTAURANT "ARINEL DESIGN" - STRADA CIBINULUI NR. 6;
- SERVICII FUNERARE "CASA ALBASTRA" - STRADA LABIRINT NR. 51;
- SC EDIL URBAN -STRADA CIBINULUI NR. 16;
- SC CLARES SRL - STRADA CIBINULUI NR. 19;
- STRADA OBORULUI,
- STRADA THEODOR BURADA,
- STRADA INDUSTRIEI MICI,
- STRADA LABIRINT,
- STRADA EGALITATII,
- STRADA BARAGANULUI (PARTIAL),
- STRADA CIBINULUI,
- PRO-SMART SHOWROOM - STR LABIRINT NR 39,
- PIATRA DESIGN CONSTANTA - STR LABIRINT NR 43,
- SEDIUL "B & M CO LTD SRL" - STR LABIRINT NR 49,
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44 - STR LABIRINT NR 52,
- GRADINITA "TARAMUL BASMELOR-KINDERGARDEN"- STRADA THEODOR BURADA NR. 25,
- I.F.N. GARANT GRUP CREDITE S.R.L. - B-DUL I.C. BRATIANU NR. 6,
- CENTRUL DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE A.M.R. - B-DUL I.C. BRATIANU NR. 14,
- COLEGIUL FARMACISTILOR CONSTANTA - B-DUL I.C. BRATIANU NR. 18
- B-DUL I.C. BRATIANU, PARTIAL INTRE NR. 4 SI 26 (RESPECTIV TRONSONUL DELIMITAT DE KAUFLAND SI SPALATORIA TROMPY).
Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, modernizare sau de mentenanță pe care le desfășurăm în zonele în care avem grijă de rețeaua electrică.
Regretăm neplăcerile resimțite de clienți în cazurile în care aceste lucrări, efectuate pentru a preveni eventuale probleme în alimentare, perturbă temporar activitățile acestora. Colaborăm cu autoritățile locale, dar și cu alte utilități, pentru a minimiza impactul, se arată pe site-ul E - Distribuţie.