Enel Dobrogea. Întreruperi programate VINERI, 6 IANUARIE 2023, în Constanța

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.
Astfel, zonele afectate sunt
intervalul orar: 7:00-14:00, întreruperi de scurtăîn intervalul
- SEDIUL "ING BANK" B-DUL MAMAIA NR. 251 -253,
- SEDIUL BANCA BCR B-DUL MAMAIA NR. 231,
- SEDIUL "UNICREDIT BANK" B-DUL MAMAIA NR. 243-245,
- BLOCURILE SITUATE PE B-DUL MAMAIA NR. 237,
- BLOC "LUXURY MAMAIA"- B-DUL MAMAIA NR. 238,
- BLOC "CAMBELA PROD"- B-DUL MAMAIA NR. 224,
- BLOC "BRISE GROUP"- STRADA RACHITAŞI NR. 95,
- BLOC "ROMSHIP AGENCIES"- B-DUL MAMAIA NR. 203,
- CARTIER TĂBĂCĂRIE, CU STRĂZILE: CHILIEI, RACHITASI, TABLA BUTII, GROZESTI, ONESTI, DRAGOSLAVELE, VICEAMIRAL IOAN MURGESCU, IOAN BORCEA, CIPRIAN PORUMBESCU, DOROBANTI, HOTEL "LONDON (JOLIE)", ION RATIU, RADU CALOMFIRESCU, ION ANDREESCU, PETRU VULCAN, ION ADAM, LAIC VODĂ,
- CARTIER "TOMIS 1", CU COMPLEX COMECIAL "FLAMANDA", RESTAURANT "DELFINUL", CLINICA "OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL" (OCH) SI "MEDICONST IMAGISTIC RMN" - STRADA FLAMANDA NR. 19, SCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA", DIRECŢIA SOCIALA ADMINISTRAREA CREŞELOR - ALEEA MALINULUI NR. 4, GRADINITA NR. 6, PUNCTELE TERMICE RADET NR. 134-135 - ALEEA MALINULUI, ALEEA MACILOR,
- BLOCURI CARTIER TOMIS 1 - ALEEA MALINULUI,
- ALEEA MACILOR,
- ALEEA PANSELEI,
- STRADA NICOLAE IORGA (ZONA SEDIUL E-DISTRIBUTIE DOBROGEA),
- STRAZILE: ION LAHOVARI, ARTILERIEI, I. N. ROMAN, IOAN D. CHIRESCU, EREMIA GRIGORESCU, NICOLAE IORGA, TOPRAISAR, GHEORGHE MUREA, PANAIT MOSOIU, LUMINISULUI ŞI CASTANILOR
intervalul orar: 7:00-14:00,ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- ZONA TOMIS 3, CU BLOC I - STRADA SOVEJA NR. 70,
- BLOC U - STRADA ZMEUREI NR. 2,
- BLOCURILE: FT13, FT14 - STRADA ZMEUREI NR. 2A-2B,
- BLOC T9 B-DUL TOMIS NR. 281,
- BLOC T10 B-DUL TOMIS NR. 283,
- BLOC T11 B-DUL TOMIS NR. 285, BANCA TRANSILVANIA - PARTER BLOC T9
intervalul orar: 7:00-14:00,ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- COMPLEX COMERCIAL "DACIA", BLOC C - B-DUL TOMIS NR. 235,
- CARREFOUR MARKET (COLUMBUS OPERATIONAL SRL),
- FARMACIA CATENA, FARMACIA "MINIFARM NR.44 - DACIA",
- SPATII COMERCIALE "SEASHOP SA", PIRAEUS BANK, BANCA TRANSILVANIA - DACIA, SALA JOCURI "MAX BET"; MAGAZIN HAINE "SC NICOSTIL SRL", RESTAURANT "LA TAVOLA", RESTAURANT "LUMEA BASMELOR", PIZZARIA "CINQUE SENSI" B-DUL ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, NR. 104; CLUB "LUV LOUNGE EVENT SRL" B-DUL TOMIS NR. 253; FILIALA ING BANK B-DUL TOMIS NR. 253; RESTAURANT "FAMOUS FAST FOOD" B-DUL ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 104, LABORATOR MEDICAL "BIOCLINICA"- B-DUL ALEXANDRU LAPUSNEANU NR. 104
Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, modernizare sau de mentenanță pe care le desfășurăm în zonele în care avem grijă de rețeaua electrică.
Regretăm neplăcerile resimțite de clienți în cazurile în care aceste lucrări, efectuate pentru a preveni eventuale probleme în alimentare, perturbă temporar activitățile acestora. Colaborăm cu autoritățile locale, dar și cu alte utilități, pentru a minimiza impactul, se arată pe site-ul E - Distribuţie.