Enel îşi bate joc

Hotelierii din Mamaia au ajuns la capătul răbdării după ce societatea cu statut de stat în stat, Enel Distribuţie Dobrogea, i-a lăsat iarăşi fără curent electric. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Buvcovală, a declarat că, pe parcursul zilei de luni, zeci de hoteluri din Mamaia au rămas fără curent electric, timp de mai multe ore. „Nu a fost prima dată. Situaţia durează de ani. Problema nu e că se întrerupe curentul, ci nesimţirea de care dau dovadă cei de la dispeceratul Enel. În nordul staţiunii, curentul a fost întrerupt luni între orele 15.00 şi 22.00. Şi zilele trecute au fost întreruperi de energie. Credem că cei de la Enel ar trebui să redimensioneze investiţiile în staţiune, pentru că nu mai fac faţă. Din cauza întreruperii energiei electrice, luni au rămas blocaţi în telegondolă mai mulţi turişti”, a adăugat Bucovală. “Am sunat de zeci de ori şi nimeni nu ne-a băgat în seamă. Abia după lungi intervenţii s-a găsit o echipă să rezolve problema, iar curentul a venit aproape de miezul nopţii. Eu am la hotelul pe care îl gestionez un generator, dar sunt unităţi care nu au, iar mulţi turişti au plecat pentru că au stat noaptea pe întuneric”, a spus Bucovală. El a adăugat că situaţia s-a repetat ieri. În aceste condiţii, Asociaţia Patronală Mamaia a decis să trimită Guvernului României o plângere la adresa Enel Distribuţie Dobrogea, din cauza întreruperilor periodice de electricitate în staţiune, motiv pentru care asociaţia spune că are plângeri constante din partea clienţilor şi sunt ameninţaţi ca vor fi daţi în judecată. Acesta consideră totodată că aceste probleme reprezintă „o sfidare” la adresa tuturor agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în această zonă, împiedicându-i să-şi desfăşoare activitatea, mai ales în această perioadă de plin sezon, în care sunt zeci de mii de turişti în staţiune. Referitor la declaraţia lui Nicolae Bucovală, Enel a oferit un răspuns care nu are nicio legătură cu cele reclamate de Asociaţia Patronală Mamaia. Enel susţine că a făcut investiţii şi acuză că numeroasele întreruperi de curent sunt cauzate de branşările ilegale. În schimb, Nicolae Bucovală spune că răspunsul Enel este o bătaie de joc şi adaugă faptul că nu este treaba hotelierilor să-i caute pe cei care se branşează ilegal.