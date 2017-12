„Enel ne aminteşte de bezna din comunism”

Din cauza repetatei lipse a curentului electric în casele constănţenilor, Enel Electrica Dobrogea (EED) este, zilele acestea, pe buzele tuturor. Locuitorii Constanţei pomenesc, din ce în ce mai des, numele companiei italiene de furnizare şi distribuire a energiei electrice. În privinţa furnizării, oamenii nu îşi pot da cu părerea, poate că Enel funizează, însă, cu siguranţă, energia nu ajunge la destinaţie. Drept urmare, problema constă în distribuţie. Cea mai recentă „ispravă” s-a petrecut ieri seară, în comuna constănţeană Cumpăna, unde locuitorii au rămas fără curent timp de aproape patru ore. Mai mult decît atît, staţia de pompare a SC RAJA SA, rămasă şi ea fără curent, nu a putut alimenta localitatea cu apă. În aceste condiţii, cumpenenii - comuna are, în prezent, 14.000 de locuitori şi aproape 5.000 de gospodării - şi-au adus aminte de perioada comunismului, cînd întreruperile facilităţilor erau la ordinea zilei. „Căderile de tensiune sînt repetate şi afectează, pe lîngă sistemul de iluminat public şi alimentarea cu apă potabilă a comunei. Nu mai vorbim de aparatele electrocasnice, care pot fi distruse. Enel ne face să ne aducem aminte de bezna comunismului”, a declarat primarul localităţii Cumpăna, Mariana Gîju. Edilul comunei a identificat şi problema pe care EED a promis, mai demult, că o va rezolva. „Am purtat discuţii, în urmă cu o lună, cu cei de la Enel, care mi-au spus că au proiecte foarte multe pentru Cumpăna, dar acestea sînt deocamdată doar pe hîrtie, lucru care pe noi nu ne avantajează. În Cumpăna s-au ridicat foarte multe case care au primit avizul Enel de conectare la sistemul de energie electrică. Enel nu ia însă în considerare faptul că punctele de transformare existente nu mai fac faţă consumului efectiv. Aceasta este problema şi fără nişte lucrări şi investiţii serioase, nu se poate remedia”, a mai explicat Mariana Gîju. Biroul de presă al EED explică însă că problema nu este atît de simplă şi că şi consumatorii trebuie să-şi asume o parte din vină. „În jurul orelor 20.30, am avut într-adevăr o avarie la reţeaua de medie tensiune din Cumpăna, două dintre formaţiile noastre au intervenit imediat şi, la orele 22.20, localitatea era parţial alimentată. Două ore mai tîrziu, am reuşit remedierea, în totalitate, a avariei. Problema nu este doar a noastră, întrucît cei care vin la noi pentru a-şi lua avizele de conectare declară un anumit consum. Pe parcurs însă îşi mai cumpără aparatură electrică şi electrocasnică, centrale termice etc., care amplifică puterea de consum în locuinţă. În general, aceste surplusuri de consum nu sînt declarate, din diferite motive. Astfel, din cauza acestor consumatori care nu-şi declară puterea reală de consum din locuinţă, noi nu putem prevedea niciun incident”, au declarat reprezentanţii EED.

929 funcţionează

Biroul de presă al EED atrage atenţia asupra sistemului după care funcţionează dispeceratul - redenumit „call-center” - organismului şi îndeamnă populaţia să aibă încredere în acest sistem. „Pe această cale, vrem să facem un apel către toată populaţia, să sune la 929 pentru a ne avertiza asupra avariilor. Noi aflăm din presă, de la televizor sau de pe la primării. Nu este normal, atît timp cît call-center-ul nostru, care este computerizat, înregistrează fiecare apel. Dacă intră robotul, înseamnă că operatorul este deja solicitat într-o conversaţie, iar mesajul este oricum înregistrat. Aceste mesaje sînt transmise, imediat, echipelor din teren. Acest sistem funcţionează”, au explicat reprezentanţii Biroului de presă al EED.