Enel prăjeşte din nou electrocasnicele abonaţilor

• Locatarii unui bloc din Constanţa au intrat în panică după ce aparatura electronică le-a luat foc în urma unei fluctuaţii de curent în reţeaua electrică

• Familiile afectate sînt hotărîte să depună plîngere la Enel şi la Protecţia Consumatorului pentru ca aparatura distrusă să le fie înlocuită

• Cea mai grav afectată familie, Trandafir, a fost nevoită să aştepte pe palierul blocului pentru ca fumul din apartament să se risipească, după ce televizorul pe care îl avea în dormitor a luat foc şi a ars mocnit, fumul distrugînd întreaga cameră

Locatarii blocului FZ 9, de pe strada Pescarilor (zona fostului depou 102), din Constanţa, au avut parte de o surpriză neplăcută ieri după-amiază. Veniţi de la muncă, pregătiţi să se relaxeze, oamenii s-au trezit, în jurul orei 17.00, că aparatura din casă ia foc. „Prima dată au început să pîlpîie becurile, după care, preţ de cîteva secunde, au luminat cu o lumină albă, foarte puternică. Imediat după aceea televizorul, care era aprins (mă uitam la ştiri) s-a stins. Am ieşit pe palier şi am văzut că nu eram singurul afectat”, a declarat Dumitru Enache, unul dintre locatarii rămaşi fără aparatură electrică şi electrocasnică. Oamenii au sunat imediat la Enel Electrica Dobrogea. La faţa locului s-a deplasat un echipaj care s-a uitat la panoul situat la parterul blocului, a reparat defecţiunea şi... a plecat. „Ne-au zis să ne ducem mîine (astăzi - n.r.) la sediul Enel şi să depunem plîngere. Din cîte am înţeles de la electricianul nostru, incidentul s-a produs din cauza unui contact imperfect de la tabloul Electrica, care nu a mai fost verificat de foarte mult timp. De altfel şi reparaţia făcută acum este de mîntuială. Ne vom duce să depunem plîngere la sediul lor, vom aştepta să vină şi comisia de evaluare ca să vadă ce stricăciuni sînt şi vom depune o plîngere şi la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor”, a precizat Dumitru Enache. Impulsul electric din reţeua electrică a afectat aproximativ opt familii din blocul respectiv.

S-au trezit cu apartamentul plin de fum

Cel mai grav a fost afectat, însă, apartamentul familiei Trandafir. „Noi am sosit acasă pe seară. Cînd am intrat în apartament am simţit miros de ars, dar nu ne-am dat seama de la ce vine. Cînd am deschis uşa de la dormitor, a venit un val de fum negru peste noi şi ne-am speriat groaznic. Nu ştiam ce se întîmplă, nu mai vedeam nimic. Au venit şi vecinii şi au încercat să intre în dormitor, să deschidă geamul. Televizorul nostru a ars cu totul şi ne-a umplut camera de funingine şi de fum, Am avut noroc că nu a luat foc totul, mai ales că abia ne racordasem la reţeaua de gaze”, a declarat Gheorghe Trandafir. Speriaţi de gîndul că este posibil să mai aibă loc o fluctuaţie de tensiune şi că pot păţi acelaşi lucru ca familia Trandafir, locatarii au chemat pentru a doua oară echipa Enel, pentru o nouă evaluare a situaţiei. Răspunsul primit a fost însă sec şi categoric: „Noi ne-am făcut treaba”. Din păcate, reprezentanţii Enel Electrica Dobrogea nu au putut fi contactaţi pentru a-şi expune punctul de vedere. Acesta nu este singurul caz în care societatea a lăsat constănţenii în beznă sau i-a pus să plătească pentru achiziţionarea de aparatură nouă. Printre cele mai grave situaţii în care Enel şi-a bătut joc de banii contribuabililor se numără şi cea din iulie 2007, cînd locatarii unei întregi scări (20 de familii) au fost nevoiţi să-şi înlocuiască frigiderele, cuptoarele cu microunde, televizoarele etc. după ce acestea fuseseră „prăjite” în urma unei supratensiuni pe instalaţia electrică. Nici turiştii nu au scăpat de „profesionalismul” societăţii dobrogene de distribuţie a curentului electric. La începutul lunii august, în 2008, un transformator a luat foc, lăsînd în beznă staţiunea Mamaia. Patronii zecilor de hoteluri, cluburi şi restaurante din zonă au fost nevoiţi, timp de cîteva ore bune, să ridice neputincioşi din umeri în faţa sutelor de mii de turişti care cereau explicaţii şi să aştepte ca echipele Enel să remedieze defecţiunea pentru a-şi putea relua activitatea.