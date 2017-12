Enel va cumpăra mai scump acţiunile Electrica Muntenia Sud

Guvernul a ridicat preţul la care Electrica va vinde Enel câte 13,57% din acţiunile deţinute la Enel Distribuţie Muntenia şi Enel Energie Muntenia, de la 107,075 euro/acţiune la 124,60 euro/acţiune, dorind acum să încaseze peste 521 milioane euro, cu 73 milioane euro mai mult decât calcula iniţial. O hotărâre adoptată ieri de Executiv stabileşte că acţiunile pe care Electrica are dreptul să le vândă către Enel, în baza contractului de privatizare a Electrica Muntenia Sud (EMS), vor fi cedate la un preţ de 124,60 euro/acţiune, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu. Electrica vinde 3.683.736 acţiuni deţinute la Enel Distribuţie Muntenia şi 502.328 acţiuni la Enel Energie Muntenia, reprezentând 13,57% din totalul acţiunilor deţinute de stat la cele două societăţi. În urmă cu două săptămâni, aceeaşi sursă afirma că aceste acţiuni vor fi vândute la un preţ unitar de 107,075 euro. Preţul era anunţat atunci după o discuţie pe această temă în şedinţa de guvern. Conform noului anunţ al Guvernului, preţul total de vânzare a acţiunilor se ridică la 521,5 milioane euro.

Conform contractului de privatizare încheiat cu Enel în 2007, Electrica are opţiunea de vinde către grupul italian, iar investitorul are obligaţia să cumpere, pachetele de câte 13,57% din acţiunile celor două companii care înglobează activele şi operaţiunile fostei Electrica Muntenia Sud. În ultimii doi ani, Electrica nu a activat această clauză de vânzare a acţiunilor. Prin vânzarea a 50% din acţiunile EMS, grupul italian Enel a plătit direct statul român 394,8 milioane euro. Tranzacţia a presupus însă ca investitorul italian să ajungă la o participaţie de 64,4%, printr-o majorare de capital de 425 milioane euro. Enel a achiziţionat astfel 9.565.473 acţiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei, şi a subscris pentru alte 10.301.278 acţiuni nominative ordinare dematerializate, tot cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. La sfârşitul anului 2009, preţul a fost ajustat în sus cu 38 de milioane euro, suma plătită statului urcând astfel la 432,9 milioane euro. Într-un raport prezentat în vara anului trecut, Enel Investment Holding estima că pachetul de 23,57% din acţiunile Enel Distribuţie Muntenia (incluzând astfel şi acţiunile rezervate angajaţilor Electrica) are o valoare de 330 milioane euro, în urcare de la 272 milioane euro la 31 decembrie 2010.