Energia verde reduce cheltuielile administraţiei locale

Reducerea cheltuielilor de întreţinere este una dintre priorităţile administraţiilor publice locale, mai ales în contextul în care, potrivit noilor prevederi ale Codului Fiscal, banii obţinuţi din impozitarea eolienelor ajung în prezent la bugetul de stat. Şi cum în judeţul Constanţa regăsim peste 90% dintre eolienele din întreaga ţară, prevederea Codului Fiscal loveşte direct în bugetele comunităţilor locale constănţene. Una dintre modalităţile de reducere a cheltuielilor este chiar energia regenerabilă. La Limanu, Primăria consideră că alimentarea cu energie a instituţiilor publice şi chiar a iluminatului public se poate face cu ajutorul unei turbine eoliene. „Au fost mai multe încercări de a obţine aprobarea pentru un proiect prin care să construim o turbină eoliană, însă nu am avut succes. Având în vedere că pentru exerciţiul financiar 2007-2013 nu mai sunt şanse în ceea ce priveşte finanţarea, speranţele noastre se îndreaptă spre ceea ce va urma. Am înţeles că în perioada 2014-2020 vor fi mai multe fonduri pentru astfel de proiecte. Am finalizat tot ceea ce înseamnă documentaţie, în prezent aşteptăm să vedem pe ce axă putem depune un astfel de proiect”, a declarat primarul din Limanu, Nicolae Urdea. El a precizat că pentru comună este suficient un generator eolian de 1,5 MW. „Energia produsă ar asigura iluminatul public, energia pentru sediul Primăriei, pentru şcoală, pentru dispensar, pentru grădiniţă şi pentru câteva cazuri sociale. Pentru comună, implementarea unui asemenea proiect ar însemna o reducere a cheltuielilor cu peste 30%, bani pe care i-am putea folosi în alte proiecte”, a spus Urdea.