Energie electrică mai ieftină pentru agricultură

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) va putea achiziţiona energie electrică direct de la producători la un preţ mult mai mic, după ce va primi licenţă din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar ulterior o va putea revinde fermierilor sau asociaţiilor de udători, a declarat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu. „Aşteptăm să apară ordonanţa cu privire la dreptul de a obţine licenţa de la ANRE pentru ANIF şi organizaţiile de udători pentru furnizarea energiei electrice. Dacă devenim furnizori, putem cumpăra energie de la Hidroelectrica, la preţuri mult mai mici, şi atunci şi costurile pe care le va plăti fermierul când va iriga vor fi mai mici decât în momentul de faţă. În aceste condiţii, putem să cumpărăm cu contract pentru a asigura măcar jumătate din energie, iar restul îl putem lua de pe OPCOM şi să cumpărăm seara cu operatorii pe care îi am la nivelul ANIF, pe anumite intervale orare, când energia este mai ieftină“, a explicat Botănoiu. De asemenea, secretarul de stat a afirmat că se aşteaptă să apară şi producătorii de energie alternativă pentru a avea în piaţă o ofertă mai bună la energie electrică, astfel încât fermierii să îşi irige culturile în această perioadă în care se anunţă două luni de secetă excesivă. „Până vor apărea aceste facilităţi, fermierii au la dispoziţie ordinul privind diminuarea cheltuielilor pe tariful anual de apă livrată şi ordinul dat de anul trecut pe energie pe monom diferenţiat. De asemenea, am modificat şi actul normativ privind desecarea şi am oferit gratuit prima umplere pe canalele de irigat, care este realizată deja. Noi avem nevoie de fermieri şi de agricultori să ne comande apă pe un canal pe care îl folosesc. Suntem dispuşi să ducem apa pe infrastructura principală măcar pentru cele 403.000 ha contractate, pentru că facem nişte cheltuieli şi vrem să ne ducem pe infrastructura unde există apetit pentru udat. Au fost situaţii când au fost contracte încheiate, au plătit în avans 20%, dar nu au avut instalaţia electrică în funcţiune. Eu pot să îi duc fermierului apa pe canal, iar fermierul să o ia cu o altă variantă. Sunt soluţii pe care trebuie să le găsim împreună cu fermierii“, a explicat reprezentantul MADR. Acesta a precizat că Ministerul Agriculturii a cheltuit în acest an în jur de 22 de milioane de lei, 14 milioane de lei pentru desecări pe terenurile fermierilor şi opt milioane de lei pentru reviziile tehnice. Suprafaţa contractată pentru irigaţii în 2013 totalizează în momentul de faţă 403.000 de hectare. Anul trecut, au fost contractate doar 170.000 de hectare.