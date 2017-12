Energie regenerabilă la RAJA şi RAJDP

Consiliul Judeţean Constanţa doreşte reducerea cheltuielilor la instituţiile pe care le are în subordine. Una dintre soluţii este înlocuirea vechilor sisteme energetice, cu unele ecologice. Mai mult decât atât, schimbarea se va face în cadrul unor proiecte cu fonduri europene prin Ministerul Mediului. “Este vorba despre eficientizarea consumului de energie termică la Regia de Apă şi la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa. În cadrul ultimei şedinţe ordinare din acest an au fost aprobate o serie de proiecte de către consilierii judeţeni prin care fie am reactualizat indicatorii tehnico-economici având în vedere creşterea TVA-ului la 24%, fie am aprobat cofinanţarea locală pentru aceste proiecte. Sunt proiecte importante pentru cele două instituţii, proiecte care odată implementate vor reduce semnificativ cheltuielile celor două regii”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.